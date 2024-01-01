Марокко экспортирует в ЕС больше автомобилей чем Китай

По данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, за первые четыре месяца 2024 года экспорт вырос на треть в годовом выражении – до 1,8 млн ед. Учтены как автомобили местных китайских автопроизводителей, так и международных брендов.

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В то же время королевство Марокко смело можно назвать автомобильным центром Африки. В 2023 году в стране было изготовлено 535 825 авто, по сравнению с 464 864 в 2022 году, и это число может вырасти до 700 тыс., пишет Business Insider.

Страна даже обогнала КНР, Индию и Японию по поставкам автомобильной продукции в ЕС. Общий экспорт марокканского автопрома в 2023 г. достиг $13,9 млрд. Правительство Марокко надеется, что к 2030 г. около 60% экспортируемых автомобилей будут электромобилями.

На этой неделе марокканские официальные лица объявили, что китайские производители автомобильных аккумуляторов Hailiang и Shinzoom построят два аккумуляторных завода в стране. Ранее было сообщено, что другой китайский производитель аккумуляторов BTR New Material Group построит в Марокко завод для производства ключевых компонентов катодов. Также ожидается, что CNGR Advanced Material откроет катодный завод в Марокко.

Из Китая за первые четыре месяца текущего года экспортировано более 1,5 млн новых легковых авто, что на 35% больше, чем в прошлом году. Коммерческих авто экспортировано 288 тыс. ед., что на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Интересным фактом является то, что темпы роста экспорта электромобилей и гибридов (NEV) оказались меньше, показателя общего экспорта транспортных средств. С января по апрель количество NEV, отгруженных из КНР, составило 421 тыс. ед., что на 21% больше, чем в прошлом году.