Укр
Ру

GM-SAIC готує конкурента для BYD і Tesla вартістю менше 10 тисяч доларів

Спільний бренд GM та SAIC – Wuling - оприлюднив перші тизерні зображення свого нового електричного позашляховика Starlight S. Очікується, що модель матиме стартові ціну від 9 700 доларів в Китаї й буде конкурентом BYD Song Plus.
Китайці готують електричний кросовер вартістю менше 10 тисяч доларів - Auto24

ФОТО: Wuling Silver Label|

Тизер електричного позашляховика Wuling Starlight S

Данило Северенчук
logo18 червня, 17:50
logo0
logo0 хв

Wuling є спільним підприємством між китайською SAIC, що має 50,1% акцій компанії та General Motors (44% акцій). Раніше Wuling представила електричний седан Starlight на автосалоні в Пекіні в квітні, вартість якого в Китаї починається з 13 800 доларів США.

Читайте також: Китайці незабаром представлять конкурента Audi й Tesla в Європі

Як повідомляє Electrek, модель має заявлений запас ходу в 510 км й станом на кінець квітня було продано вже понад 32 000 екземплярів. Тепер компанія поділилась тизерним зображенням першого власного SUV під назвою Starlight S.

З розсекречених звітів компанії для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю відомо, що новий компактний кросовер матиме довжину 4745 мм, ширину — 1890 мм і висоту — 1690 мм. Очікується, що вартість новинки починатиметься з 9 700 доларів й вона стане конкурентом BYD Song Plus та Tesla Model Y.

Також цікаво: Stellantis вироблятиме бюджетний електромобіль за 25 тисяч євро у Польщі

Даних про запас ходу Starlight S поки немає, проте відомо, що електромобіль матиме літій-залізо-фосфатну батареєю, а потужність електромотора становитиме 201 к.с. Коли відбудеться офіційна презентація новинки також невідомо.

#Новини #Фото #GMC #Автоновинка #Електромобіль