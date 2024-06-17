GM-SAIC готує конкурента для BYD і Tesla вартістю менше 10 тисяч доларів

Wuling є спільним підприємством між китайською SAIC, що має 50,1% акцій компанії та General Motors (44% акцій). Раніше Wuling представила електричний седан Starlight на автосалоні в Пекіні в квітні, вартість якого в Китаї починається з 13 800 доларів США.

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Як повідомляє Electrek, модель має заявлений запас ходу в 510 км й станом на кінець квітня було продано вже понад 32 000 екземплярів. Тепер компанія поділилась тизерним зображенням першого власного SUV під назвою Starlight S.

З розсекречених звітів компанії для Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю відомо, що новий компактний кросовер матиме довжину 4745 мм, ширину — 1890 мм і висоту — 1690 мм. Очікується, що вартість новинки починатиметься з 9 700 доларів й вона стане конкурентом BYD Song Plus та Tesla Model Y.

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Даних про запас ходу Starlight S поки немає, проте відомо, що електромобіль матиме літій-залізо-фосфатну батареєю, а потужність електромотора становитиме 201 к.с. Коли відбудеться офіційна презентація новинки також невідомо.