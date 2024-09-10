Китайська Xpeng не встигає доставляти клієнтам електроседан Mona M03: попит перевищує пропозицію

Як повідомляє CnEVPost, виробник електромобілів отримав 2000 одиниць на день після 30 000 заблокованих замовлень на модель протягом 48 годин після її запуску.

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Через це Xpeng вирішила скорегувати графік виробництва й просила постачальників комплектуючих збільшити потужність, аби скоротити час доставки клієнтами поки модель перебуває на піку популярності.

Керівництво Xpeng також заявило, що компанія буде випускати нові моделі або оновлювати існуючі в кожному з наступних кварталів, також додавши, що надійний і безперебійний ланцюжок поставок є наріжним каменем успіху бренду.

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Вартість електричного седана Mona M03 починається з $16 830 за модель початкового рівня. Поставки двох найдешевших варіантів Mona M03 клієнтам вже почалися, а найдорожчий варіант Max надійде до своїх власників після святкування китайського Нового року наприкінці січня 2025 року.