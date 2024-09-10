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Китайська Xpeng не встигає доставляти клієнтам електроседан Mona M03: попит перевищує пропозицію

Xpeng попросила постачальників збільшити потужність виробництва комплектуючих для Mona M03, оскільки замовлення на нову модель перевищують 2000 одиниць на день.
Новий електрокар від Xpeng отримав шалену кількість замовлень - Auto24

ФОТО: CnEVPost|

Xpeng Mona M03

Данило Северенчук
logo10 вересня, 21:20
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Як повідомляє CnEVPost, виробник електромобілів отримав 2000 одиниць на день після 30 000 заблокованих замовлень на модель протягом 48 годин після її запуску.

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Через це Xpeng вирішила скорегувати графік виробництва й просила постачальників комплектуючих збільшити потужність, аби скоротити час доставки клієнтами поки модель перебуває на піку популярності.

Керівництво Xpeng також заявило, що компанія буде випускати нові моделі або оновлювати існуючі в кожному з наступних кварталів, також додавши, що надійний і безперебійний ланцюжок поставок є наріжним каменем успіху бренду.

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Вартість електричного седана Mona M03 починається з $16 830 за модель початкового рівня. Поставки двох найдешевших варіантів Mona M03 клієнтам вже почалися, а найдорожчий варіант Max надійде до своїх власників після святкування китайського Нового року наприкінці січня 2025 року.

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