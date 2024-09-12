В якій країні продають більше мільйона електромобілів за один місяць

У серпні в Китаї продали понад мільйон електромобілів, що на 33% більше відносно останнього місяця літа торік, повідомляють greencarcongress.com та cnbctv18.com, посилаючись на китайський держстат.

Натомість авто з ДВЗ купують менше, адже за перехід від транспортного засобу зі звичайним приводом ICE (двигун внутрішнього згоряння) на автомобіль NEVS (нові енергетичні транспортні засоби) власники автомобілів із ДВЗ отримують державну субсидію.

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Клас NEVS включає повністю електричні та гібридні моделі. Китайці отримують в конвертацію на зрозумілу валюту 2800 доларів субсидій. Для тих, хто ще не готовий перейти на EV або Plug- In Hybrid, пропонується окрема субсидія в розмірі 2100 доларів США на заміну транспортних засобів, що працюють на викопному паливі, але з меншим об’ємом двигуна.

Електромобілі BYD продовжують набирати темпи продажу як в Китаї, так і у світі. Фото: BYD

У серпні дані Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA) показали, що загальні продажі всіх типів двигунів впали на 1,1 відсотка до 1,92 мільйона. Продажі автомобілів NEVS становлять рекордні 53,5 відсотка до загальної кількості проданих легкових автомобілів.

Цього року (січень 2024 – серпень 2024) продажі електромобілів у Китаї зросли на 33% порівняно з тим самим періодом минулого року. Ринок акумуляторних електромобілів BEV виріс на 13%, а продажі PHEV - на 74% з початку року.

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Світовий попит на електромобілі продовжує зростати: у 2024 році було продано 9,8 мільйона акумуляторних автомобілів, що на 20 відсотків більше, ніж з початку року до серпня торік. У США та Канаді продажі електромобілів зросли на 9%.