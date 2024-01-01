Наскільки подешевшали електромобілі в Україні

Рідко який місяць обходиться без згадування слова «рекорд» в оглядах українського авторинку, які стосуються підсумків торгів електромобілями. Щоразу плюс та й плюс, все більше машин на батарейній тязі з’являється на дорогах. З чого виникає закономірне питання: а чому ці рекорди почастішали лише зараз, чому не було настільки активних торгів, скажімо, 10 років тому? Досліджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Одна з причин — «електричок» просто не було. До виходу на промислові обсяги виробництва Tesla цей вид транспорту вважався не більше, ніж чимось екзотичним, експериментальним, предметом для виставок, але не більше. І лише після успіху Model S виробники зрозуміли, що мають буквально останні хвилини, аби сісти у цей потяг.

На практиці перші моделі від відомих виробників почали з’являтися на ринку близько 10 років тому, і тому коштували дорого — бо були новинками, а ще їх фактично не було на майданчиках американських страхових аукціонів.

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Наступна причина — розмитнення, через яке ціни на недешеві електроавто були ще вищими, ніж за кордоном. Так, в Україні не завжди були пільги на імпорт електромобілів. З’явилися вони (а потім були кілька разів пролонговані) у 2018 році, й діє досі (повернувся лише невеликий акциз — 1 євро за 1 Квт-год ємкості акумулятора, але скасовано збір за першу реєстрацію). Саме тому й варто зазирнути в архів, й оглянути ціни на легкові електромобілі з пробігом, у форматі «від», тобто мінімальні ринкові, за які можна було купити ту чи іншу модель у 2018 році.

Стартові ціни на вживані електромобілі, у 2018 та 2024 роках, в Україні.

Оскільки Інститут досліджень авторинку завдяки своєму партнерові Automoto.ua в реальному часі відстежує ціни на усі моделі на близько 100 доступних ресурсах, на слайді буде наведено поточні ціни (станом на вересень 2024 року) на кожну модель. Теж у форматі «від», валюта — долар США.

А коли є два числа, можна без проблем вирахувати, наскільки за ці минулі 6 років ціна зменшилася у відсотках. До речі, середнє значення для всіх присутніх тут моделей — 65% зі знаком мінус. Важливо, що це зниження цін зараз практично зупинилося — детальніше про це можна дізнатися із нашого щомісячного цінового зрізу.

У списку автівок немає популярних зараз моделей, таких як Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona, Chevrolet Bolt EV та бестселерів «вторинки» — Tesla Model 3 та Y. У 2018 деякі з цих моделей вже з’явилися у продажу, однак в обмеженій кількості, і лише за кордоном, й придбати їх вільно, без черги й попереднього замовлення на практиці було вкрай складно, або й неможливо. Це зараз можна вибирати з-поміж європейських, чи доступніших аукціонних американських, або ж нових китайських електромобілів, яких чимало є у наявності, або замовити їх «під пригон». Тоді, у 2018, все було не так просто.

До речі на ринок США "Викинуть" десятки тисяч вживаних Tesla

Та й коли ще раз кинути погляд на слайд — стає зрозуміло, що навіть якби не усі труднощі з доступністю цих авто як товару, ціни на них тоді були далекими від прийнятних, принаймні для переважної більшості українських покупців, адже вони були значно вищими на подібні за класом бензинові чи дизельні авто. Тож купували їх здебільшого добре забезпечені ентузіасти, котрі готові ризикнути.

І замість того, щоб критикувати цих першопрохідців за марнотратство, мовляв — он, скільки бензину можна було б купити на цю різницю у ціні «до» та «після», краще подякуємо їм за те, що вони першими погодилися сплатити за популяризацію електромобілів як таких, щоб згодом вони ставали все більш звиклими, масовими, і врешті ціни на них зрівнялися на подібні легковики з ДВЗ. Що, фактично, й маємо зараз.