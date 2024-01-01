Автовиробники підвищують ціни на традиційні авто через низькі продажі електромобілів

Європейські автовиробники підвищують ціни на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) та планують знижки на електромобілі, оскільки вони готуються до жорсткіших локальних правил ЄС щодо викидів. Про це пише УкрАвтопром.

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З 1 січня 2025р., щоб уникнути великих штрафів, щонайменше 20% від загальних продажів компанії мають становити електромобілі. На сьогодні цей показник дорівнює - 13%.

За останні два місяці VW, Stellantis і Renault Group вже підняли ціни на моделі з ДВЗ на кілька сотень євро, намагаючись, на думку аналітиків, зробити електричні моделі більш привабливими.