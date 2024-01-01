Продавці вживаних авто в січні знизили ціни

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для розміщення оголошень про продаж автотранспорту було розміщено майже 2,7 млн пропозицій вживаних легкових машин, порахували в Інституті досліджень авторинку. До цієї кількості входять лише нові оголошення, без урахування дублів, які можуть траплятися на кількох сайтах.

Найвища активність продавців за минулий рік зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність зафіксована у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

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Кількість новостворених оголошень на головних сайтах автопродажу дещо зросла з 177,7 тис. у грудні до 206,5 тис. у січні (+16,2%). У порівнянні рік до року картина наступна: у січні 2024 р. інтернет-майданчики містили 225,4 тис. пропозицій, тобто зараз пропонують на 8,4% менше.

Зміни у ціновій структурі за рік незначні. Серед головних тенденцій – продовжує зменшуватися кількість бюджетних пропозицій, водночас зростає частка авто ціною понад $20 тис.

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Розподіл пропозицій за ціновими групами. Графік ІДА

Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 торік у листопаді, у січні-2025 середня ціна оголошень продовжила зменшуватися, наразі зупинившись на відмітці $6000.

Найнижчу середню ціну, яка за підсумками січня становить $2500 (-$200), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі , займає середнє положення між авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6000, на $200 менше, ніж було місяцем раніше.

, займає середнє положення між авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $6000, на $200 менше, ніж було місяцем раніше. За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $100 менше, ніж у грудні минулого року.

з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $100 менше, ніж у грудні минулого року. Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) – мінус $700 відносно попереднього періоду, і в підсумку $12 000.

(сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) – мінус $700 відносно попереднього періоду, і в підсумку $12 000. Про сегмент електромобілів: тривале зниження середньої ціни, яке ми спостерігали мало не весь минулий рік, для цієї групи змінилося у жовтні на помітне зростання. У грудні-2024 середня ціна в групі BEV зупинилася на відмітці $16 700, а січень-2025 закінчився з підсумком у мінус 700 доларів США, фінальним показником для групи $16 000.

Середня ціна усіх пропозицій на інтернет-ринку. Графік ІДА

Обчислення зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда ІДА проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України.