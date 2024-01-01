Автопилот Tesla едва не убил владельца Cybertruck

Некоторые владельцы отстаивают FSD как передовую, хоть и не совсем совершенную технологию беспилотного управления. Другие, например пострадавший владелец Cybertruck, считают, что использование системы является невероятно опасным и едва не стоило им жизни.

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Как сообщает Carscoops, в своей жалобе в NHTSA владелец говорит, что при использовании FSD его пикап начал внезапно ускоряться. Впоследствии машина вышла из-под контроля и врезалась в ограждение. После удара водитель смог вернуть контроль над Cybertruck и остановить его в безопасном месте для остановки.

Сообщается, что в результате ДТП ни водитель, ни пассажиры в авто не пострадали, однако владелец утверждает, что грузовик имеет значительные повреждения. Владелец также сообщил, что Tesla не реагирует на его жалобу о некорректной работе системы.

Стоит отметить, что любой может подать подобный отчет в NHTSA. Хотя агентство требует настоящий VIN-номер для отчета, пострадавшее лицо может предоставить полностью вымышленную информацию, или любым другим образом изменить факты происшествия.

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Конечно, нет никаких причин сразу считать, что это заявление является ложным, но стоит отметить, что этот случай является первым случаем умышленного ускорения Cybertruck. Вполне вероятно, агенство начнет расследовать этот инцидент, поскольку детальное изучение безопасности FSD от Tesla началось в конце прошлого года после первой смертельной аварии с участием системы.