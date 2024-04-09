Юристы компании решили урегулировать дело о смерти Уолтера Хуанга, инженера Apple, погибшего в результате ДТП на своей Tesla Model X, еще до того, как семья погибшего передала его в суд.

Этот случай вызвал настоящую дискуссию в обществе, ведь система дала сбой, вызвав резкий манёвр, и как следствие – саму аварию. В то же время следствие выявило, что сам водитель в тот момент не контролировал дорожную обстановку, ведь пользовался смартфоном.

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Ранее Tesla уже была объектом подобных судебных дел, однако выиграла все, утверждая, что водители неправильно использовали автопилот, не обращая внимания за действиями системы и не контролируя всю ситуацию на дороге.

Однако, семья пострадавшего вместе с адвокатами подробно изучила все предыдущие судебные процессы. Они утверждали, что компания знала о дефекте автопилота, однако не приняла никаких мер по его исправлению, а также несет ответственность за любой инцидент с использованием автопилота, ведь создала чрезмерное доверие к нему.

Семья планировала передавать дело в суд, однако, недавно стало известно, что они больше не собираются этого делать. Как стало известно, Tesla и семья пострадавшего пришли к мирному соглашению.

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Условия мирного соглашения не разглашают, но, поговаривают, что Tesla заплатила семье достойную сумму в качестве компенсации. Интересно, что ранее Маск заявлял, что "компания никогда не решит несправедливое дело против них", а значит, это можно считать как признание своей вины.