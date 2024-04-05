За первый квартал 2024 года Tesla продала на 100 тысяч электрокаров меньше, чем за тот же период 2023-го.

За январь-март 2024 года американская компания реализовала 386 810 машин, что не только значительно ниже прогнозов аналитиков (450 тысяч штук), но и на 100 тысяч меньше, чем за первый квартал прошлого года. Несмотря на низкий результат, Tesla все же стала крупнейшим мировым производителем "зеленых" автомобилей, обогнав китайский BYD, сообщает Bloomberg.

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BYD завершил первый квартал этого года с показателем 300 114 проданных электромобилей. Что касается Tesla, то последний раз продажи марки падали во втором квартале 2020 года, когда было продано 90 900 машин. В самой компании считают, что Tesla находится "между двумя волнами роста", а Илон Маск заявил, что люди просто "не любят покупать автомобили после зимы".

Несколько дней назад акции Tesla обрушились почти на треть, а состояние Илона Маска сократилось на 40 миллиардов долларов. Капитализация компании сократилась на 30 процентов до 550 миллиардов долларов. Аналитики объясняют это замедлением продаж электромобилей и тем, что завод Tesla в Шанхае в феврале отгрузил китайским дилерам на 19 процентов меньше машин в годовом сравнении, а в марте - на 35 процентов меньше. И объемы производства продолжают сокращаться.

Между тем, в США модели Tesla дорожают - это коснулось Model Y, которая выросла в цене на тысячу долларов и теперь стоит от 44 990 долларов.