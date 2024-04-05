За перший квартал 2024 року Tesla продала на 100 тисяч електрокарів менше, ніж за той же період 2023-го.

За січень-березень 2024 року американська компанія реалізувала 386 810 машин, що не тільки значно нижче за прогнози аналітиків (450 тисяч штук), але і на 100 тисяч менше, ніж за перший квартал минулого року. Незважаючи на низький результат, Tesla все ж таки стала найбільшим світовим виробником «зелених» автомобілів, обігнавши китайський BYD, повідомляє Bloomberg.

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BYD завершив перший квартал цього року з показником 300 114 проданих електромобілів. Що ж до Tesla, то востаннє продажі марки падали у другому кварталі 2020 року, коли було продано 90 900 машин. У самій компанії вважають, що Tesla знаходиться «між двома хвилями зростання», а Ілон Маск заявив, що люди просто «не люблять купувати автомобілі після зими».

Кілька днів тому акції Tesla обрушилися майже на третину, а статки Ілона Маска скоротилися на 40 мільярдів доларів. Капіталізація компанії скоротилася на 30 відсотків до 550 мільярдів доларів. Аналітики пояснюють це уповільненням продажу електромобілів і тим, що завод Tesla у Шанхаї в лютому відвантажив китайським дилерам на 19 відсотків менше машин у річному порівнянні, а в березні — на 35 відсотків менше. І обсяги виробництва продовжують скорочуватись.

Тим часом, у США моделі Tesla дорожчають - це торкнулося Model Y, яка зросла в ціні на тисячу доларів і тепер коштує від 44 990 доларів.