Цьому факту є щонайменше кілька пояснень.

Цінні папери Tesla компанії подешевшали на 29 відсотків, а капіталізація зменшилася приблизно на 30 відсотків, до 550 мільярдів доларів.

Читайте також: Tesla випустила свій "Молот Тора": він безцінний, тож отримати його зможуть лише достойні

Однією з причин зниження вартості акцій є скорочення попиту в Китаї, який не вдалося підштовхнути зниженням цін. У лютому величезний завод у Шанхаї поставив на найбільший авторинок світу на 19 відсотків менше машин у річному порівнянні, а в березні — на 35 відсотків менше. За даними Bloomberg, минулого тижня Tesla ще більше скоротила обсяги виробництва на шанхайській гігафабриці.

Інша причина зниження цін на акції Tesla – слова Ілона Маска. Зокрема, висловлювання щодо штучного інтелекту. Ще однією проблемою став судовий процес навколо винагороди Маска у розмірі 56 мільярдів доларів, яку правління Tesla надало йому у 2018 році. Тоді голову компанії формально позбавили зарплати, перевівши її на винагороди за досягнення запланованих фінансових показників. Суд назвав суму «надмірною» та зобов’язав скасувати виплату.

Ще 40 мільярдів техно геній втратив через падіння акцій Tesla. Йому належить 20-відсотковий пакет вартістю близько 110 мільярдів доларів. Інші 80 мільярдів вкладено в інші підприємства — SpaceX, X (колишній Twitter), Neuralink та The Boring Company.

Тим часом Tesla вирішила змінити політику та підвищити ціни. Як пише Reuters, компанія підняла вартість усіх Model Y у США на тисячу доларів. За базовий варіант американцям тепер доведеться викласти 44 990 доларів. Це торкнеться і Китаю, де ціна бестселера підніметься на 5 тисяч юанів.

Нагадаємо, що Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у світі, обійшовши Toyota Corolla, яка багато років поспіль займала перший рядок у світовому рейтингу продажів.