Молоток від не Tesla офіційно не продається: його доведеться заслужити. Щоправда, кілька штук уже виставили на продаж на eBay.

Tesla випустила молот у стилі Cybertruck для найвірніших клієнтів. Список незвичайних аксесуарів від американського виробника поповнився молотом CyberHammer, який своєю формою нагадує електропікап.

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Тираж обмежений лише 800 екземплярами. Цінника немає: молот видадуть як нагороду за 35 тисяч так званих реферальних кредитів, які можна набрати, порадивши достатньою кількістю людей купити електрокари Tesla.

CyberHammer — це своєрідний тролінг Tesla від самої Tesla: збоку на головці молота нанесений напис «Франц», який відсилає до головного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузен, який бив по корпусу Cybertruck гумовим молотом під час першої презентації у 2019 році. Після його атаки скло пікапа не витримало випробування металевими кульками і тріснуло. Глава Tesla Ілон Маск заявляв, що винен саме фон Хольцхаузен, який пошкодив основи вікон.

Над цим конфузом Tesla іронізує не вперше. У грудні минулого року, коли дебютував серійний Cybertruck, компанія випустила наклейки на шибки, що імітують тріщини. Оцінили їх у 55 доларів.

Заявку на реєстрацію товарного знаку CyberHammer Tesla подала у січні. У ньому він описувався як «тренажерне обладнання, саме спортивний молот».

Earned. Not given.



CyberHammer now available as referral award 📐🔨 pic.twitter.com/uhyPJIYCTw — Tesla North America (@tesla_na) March 21, 2024

Декілька нагороджених молотами клієнтів вже виставили їх на продаж. На eBay виявились оголошення з дуже різними цінами: один продавець оцінив мерч у 3900 доларів, інший - у 5500, а найдешевший CyberHammer пропонують за 2500 доларів. Як зазначає Carscoops, це 45-й екземпляр із 800.