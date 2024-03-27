Молоток от не Tesla официально не продается: его придется заслужить. Правда, несколько штук уже выставили на продажу на eBay.

Tesla выпустила молот в стиле Cybertruck для самых верных клиентов. Список необычных аксессуаров от американского производителя пополнился молотом CyberHammer, который своей формой напоминает электропикап.

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Тираж ограничен всего 800 экземплярами. Ценника нет: молот выдадут как награду за 35 тысяч так называемых реферальных кредитов, которые можно набрать, посоветовав достаточным количеством людей купить электрокары Tesla.

CyberHammer - это своеобразный троллинг Tesla от самой Tesla: сбоку на головке молота нанесена надпись "Франц", который отсылает к главному дизайнеру Tesla Францу фон Хольцхаузену, который бил по корпусу Cybertruck резиновым молотом во время первой презентации в 2019 году. После его атаки стекло пикапа не выдержало испытания металлическими шариками и треснуло. Глава Tesla Илон Маск заявлял, что виноват именно фон Хольцхаузен, который повредил основы окон.

Над этим конфузом Tesla иронизирует не впервые. В декабре прошлого года, когда дебютировал серийный Cybertruck, компания выпустила наклейки на стекла, имитирующие трещины. Оценили их в 55 долларов.

Заявку на регистрацию товарного знака CyberHammer Tesla подала в январе. В нем он описывался как "тренажерное оборудование, именно спортивный молот".

Заработано. Не дано.



CyberHammer теперь доступен в качестве реферальной награды 📐🔨 pic.twitter.com/uhyPJIYCTw - Tesla North America (@tesla_na) 21 марта, 2024 г

Несколько награжденных молотами клиентов уже выставили их на продажу. На eBay оказались объявления с очень разными ценами: один продавец оценил мерч в 3900 долларов, другой - в 5500, а самый дешевый CyberHammer предлагают за 2500 долларов. Как отмечает Carscoops, это 45-й экземпляр из 800.