Этот факт объясняется несколькими причинами.

Ценные бумаги компании Tesla подешевели на 29 процентов, а капитализация уменьшилась примерно на 30 процентов, до 550 миллиардов долларов.

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Одной из причин снижения стоимости акций является сокращение спроса в Китае, который не удалось подтолкнуть снижением цен. В феврале огромный завод в Шанхае поставил на крупнейший авторынок мира на 19 процентов меньше машин в годовом сравнении, а в марте - на 35 процентов меньше. По данным Bloomberg, на прошлой неделе Tesla еще больше сократила объемы производства на шанхайской гигафабрике.

Еще одна причина снижения цен на акции Tesla – слова Илона Маска. В частности, высказывания относительно искусственного интеллекта. Другой проблемой стал судебный процесс вокруг вознаграждения Маска в размере 56 миллиардов долларов, которую правление Tesla предоставило ему в 2018 году. Тогда главу компании формально лишили зарплаты, переведя ее на вознаграждения за достижение запланированных финансовых показателей. Суд назвал сумму "чрезмерной" и обязал отменить выплату.

Еще 40 миллиардов техно гений потерял из-за падения акций Tesla. Ему принадлежит 20-процентный пакет стоимостью около 110 миллиардов долларов. Остальные 80 миллиардов вложены в другие предприятия - SpaceX, X (бывший Twitter), Neuralink и The Boring Company.

Между тем Tesla решила изменить политику и повысить цены. Как пишет Reuters, компания подняла стоимость всех Model Y в США на тысячу долларов. За базовый вариант американцам теперь придется выложить 44 990 долларов. Это коснется и Китая, где цена бестселлера поднимется на 5 тысяч юаней.

Напомним, что Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в мире обойдя Toyota Corolla, которая много лет подряд занимала первую строчку в мировом рейтинге продаж.