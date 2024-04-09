Юристи компанії вирішили врегулювати справу про смерть Волтера Хуанга, інженера Apple, що загинув внаслідок ДТП на своїй Tesla Model X, ще до того, як сім’я загиблого передала її в суд.

Цей випадок викликав справжню дискусію в суспільстві, адже система дала збій, спричинивши різкий маневр, і як наслідок – саму аварію. Водночас слідство виявило, що сам водій в той момент не контролював дорожню обстановку, адже користувався смартфоном.

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Раніше Tesla вже була об'єктом подібних судових справ, однак виграла всі, стверджуючи, що водії неправильно використовували автопілот, не звертаючи уваги за діями системи та не контролюючи усю ситуацію на дорозі.

Проте, родина постраждалого разом з адвокатами детально вивчила усі попередні судові процеси. Вони стверджували, що компанія знала про дефект автопілоту, однак не вжила жодних заходів щодо його виправлення, а також несе відповідальність за будь-який інцидент з використанням автопілота, адже створила надмірну довіру до нього.

Сім’я планувала передавати справу в суд, однак, нещодавно стало відомо, що вони більше не збираються цього робити. Як стало відомо, Tesla та родина постраждалого дійшли мирної угоди.

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Умови мирної угоди не розголошують, але, подейкують, що Tesla заплатила родині достойну суму в якості компенсації. Цікаво, що раніше Ілон Маск заявляв, що “компанія ніколи не вирішить несправедливу справу проти них”, а отже, це можна вважати як визнання своєї провини.