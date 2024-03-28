Tesla планує розширити свою аудиторію покупців і для цього вдається до використання соцмереж популярних серед більш консервативних людей старшого покоління.

Засновник Tesla Ілон Маск тривалий час категорично виступав проти ідеї традиційної реклами. Його антирекламна позиція заощадила компанії мільярди доларів, і протягом більшої частини останнього десятиліття відмінно себе зарекомендувала.

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Замість того, щоб платити за рекламу, довгий час Tesla покладалась на харизму Маска, його прихильників і власників Tesla для просування своїх авто. Проте, схоже, до цього приєднається ще й традиційна реклама у «старих» соцмережах.

Це здається цілком логічним кроком, адже користувачі сучасних просунутих соцмереж здебільшого є обізнаними і в сучасних технологіях. Натомість користувачі Facebook більш консервативні і розширення аудиторії покупців Tesla за рахунок людей старшого покоління може мати комерційний успіх.

Отже, компанія повернулася до Facebook після того, як видалила свою офіційну сторінку на платформі на піку скандалу з Cambridge Analytica у 2018 році. Окрім того, американський автовиробник почав розміщувати платну рекламу в соціальних мережах. Схоже, що і Маск, і Tesla повинні тепер переконатися, що їм потрібно почати інвестувати в рекламу, якщо вони хочуть продовжувати збільшувати продажі.

Facebook – не єдина соціальна мережа, що належить Meta, в якій Tesla зараз розміщує рекламу. Раніше цього тижня Tesla запустила кампанію в Instagram. Короткий ролик рекламує кросовер Model Y, у якому робиться акцент на мінімальній рекомендованій роздрібній ціні на машину від 36 490 доларів. Раніше Tesla також закуповувала рекламу своїх авто в TikTok і на YouTube.

Перехід Tesla до традиційної реклами збігається з падінням попиту на електромобілі, що негативно вплинуло на продажі компанії та її конкурентів. Цей спад призвів до різкого падіння ціни акцій Tesla з понад 240 доларів на початку року до приблизно 180 доларів.