Tesla планирует расширить свою аудиторию покупателей и для этого прибегает к использованию соцсетей популярных среди более консервативных людей старшего поколения.

Основатель Tesla Илон Маск долгое время категорически выступал против идеи традиционной рекламы. Его антирекламная позиция сэкономила компании миллиарды долларов, и на протяжении большей части последнего десятилетия отлично себя зарекомендовала.

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Вместо того, чтобы платить за рекламу, долгое время Tesla полагалась на харизму Маска, его сторонников и владельцев Tesla для продвижения своих авто. Однако, похоже, к этому присоединится еще и традиционная реклама в "старых" соцсетях.

Это кажется вполне логичным шагом, ведь пользователи современных продвинутых соцсетей в основном являются осведомленными и в современных технологиях. Зато пользователи Facebook более консервативны и расширение аудитории покупателей Tesla за счет людей старшего поколения может иметь коммерческий успех.

Итак, компания вернулась в Facebook после того, как удалила свою официальную страницу на платформе на пике скандала с Cambridge Analytica в 2018 году. Кроме того, американский автопроизводитель начал размещать платную рекламу в социальных сетях. Похоже, что и Маск, и Tesla должны теперь убедиться, что им нужно начать инвестировать в рекламу, если они хотят продолжать увеличивать продажи.

Facebook – не единственная социальная сеть, принадлежащая Meta, в которой Tesla сейчас размещает рекламу. Ранее на этой неделе Tesla запустила кампанию в Instagram. Короткий ролик рекламирует кроссовер Model Y, в котором делается акцент на минимальной рекомендованной розничной цене на машину от 36 490 долларов. Ранее Tesla также закупала рекламу своих авто в TikTok и на YouTube.

Переход Tesla к традиционной рекламе совпадает с падением спроса на электромобили, что негативно повлияло на продажи компании и ее конкурентов. Этот спад привел к резкому падению цены акций Tesla с более 240 долларов в начале года до примерно 180 долларов.