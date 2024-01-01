Корейский KGM будет создавать автомобили на платформе Chery

KGM планирует создание электрифицированных моделей внедорожников для глобального рынка на базе платформы Chery Automobile. Об этом компания заявила в своем релизе о подписании соглашения с китайским автопроизводителем.

Соглашение о стратегическом партнерстве между KGM и Chery Automobile включает в себя лицензию на платформу электромобиля.

Также интересно какие тарифы на электрозарядку в Украине

Соглашение было подписано 19 октября в штаб-квартире Chery Automobile в Уху, провинция Аньхой, Китай.

Глава KGM Джеа-Сун Хвак заявил, что “Благодаря этому стратегическому партнерству и техническому сотрудничеству с Chery Automobile мы сможем разработать более широкий ассортимент моделей, сократить время разработки и запустить новые модели, которые отвечают потребностям клиентов, что позволит нам реагировать на быстрые изменения автомобильного рынка."

Он также подчеркнул, что “Мы разработаем корейский внедорожник, который обеспечит мобильность, основанную на 70-летнем техническом опыте KGM и новой стратегии бренда “Практическое творчество”.

Благодаря этому стратегическому партнерству и лицензионному соглашению на платформу KGM планирует разрабатывать не только внедорожники среднего и большого класса, чтобы реагировать на изменения рынка, но и ряд новых моделей для глобальных рынков.

Chery Automobile, крупнейший экспортер автомобилей Китая, продал 1,88 миллиона единиц в 2023 году, 937 000 единиц из которых были экспортированы. По состоянию на 3 квартал 2024 года компания продала более 1,75 миллиона единиц, что на 40% больше, чем в прошлом году. В августе Chery впервые вошла в список Global 500 компаний Fortune, заняв 385 место с доходом в 39 миллиардов долларов.