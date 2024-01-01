Какие тарифы на зарядку электромобилей в Украине

Сколько нужно заплатить за киловатт электроэнергии на чарджерах с публичным доступом? Специалисты Института исследований авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись.

В зависимости от локации могут встречаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС.

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Конечно, при наличии домашней зарядки в частном домовладении или гараже тариф будет гораздо меньше – 4,32 грн/кВт*ч. А если включить ночной тариф, то и вдвое дешевле. Однако если владелец электромобиля проживает в многоквартирном доме, то такой возможности нет. Впрочем, это уже не проблема.

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Ежегодно наш автопарк пополняется все более новыми моделями электромобилей, которые в свою очередь имеют достаточной емкости батареи, чтобы не нуждаться в ежедневной подзарядки, как это было с вариантами ранних лет выпуска. То есть, обновление парка электромобилей приводит к тому, что все меньше ощущается фактор "привязки" к домашней (или гаражной) розетке, которая была крайне необходима для моделей с емкостью батареи около 20 кВт-ч, чего хватало на день-два поездок.

Этот фактор сдерживал развитие сегмента электромобилей - количество потенциальных покупателей, имеющих доступ к точке подключения, кончено. Зато расширяется сеть публичных "чарджеров", способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, что дает новые шансы для сегмента авто на батарейной тяге.

Откуда мы об этом узнали? Исследовали набор моделей в украинском парке электромобилей, и определили, что около 40% его резидентов имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, следовательно, их смело можно относить к категории "дальнобойных", или по меньшей мере к таким, которые пригодны для межобластных поездок.

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Конечно, здесь у потенциальных покупателей происходит противостояние между двумя факторами: заряжать авто по бытовому тарифу, что дает максимальную экономию (для чего нужна домашняя розетка), или переходить на электромобиль не только из-за его экономности, но и через другую, новое качество драйва: отсутствие шумов и вибраций, динамическое ускорение, мгновенная реакция на педаль акселератора, бесступенчатый разгон без участия коробки передач и сцепления, а иногда еще и неплохой набор систем помощи водителю и широкий список опционного оборудования.

При этом, даже если заряжать такое авто исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 340 грн. Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси) 420 грн. И это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машины с ГБО требуют больше топлива.