Воры воруют кабели электрозарядок: что с этим делать

В Великобритании с кражами кабелей и зарядных штекеров столкнулось несколько операторов сетей. В частности, в сети Instavolt было похищено 174 кабелей с 27 мест расположения хабов. Также пострадала сеть Gridserve, пишет Autocar.

Поскольку каждый кабель стоит не менее 1000 фунтов стерлингов, это дорогая проблема для компании. Хотя компания говорит, что больше обеспокоена тем, что такие случаи снижают доверие к электромобилям среди граждан. Ведь сейчас в Великобритании уже ездит более миллиона электромобилей.

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Воры отрезают провода днем и ночью, более того – даже возвращаются на то же место, чтобы отрезать восстановленный кабель снова. Однажды такое произошло через восемь часов после ремонта.

Преступники воруют кабели из-за наличия в них меди, которую продают нелегальным торговцам металлоломом. Однако кабель в электрозаправке – это не сплошной медный провод, это лишь отрезки тонкого провода, для извлечения которых нужно много времени. Кто этого не знает, может подумать, что такие кабели легкая добыча, но на самом деле это не так.

В США преступники также вырезают провода. Например, недавно с зарядной станции Tesla в Монтроузе украли 18 высоковольтных кабелей. Подобные кражи произошли на зарядных станциях Tesla в других районах Хьюстона, что усложнило зарядку владельцам электромобилей, сообщают в ITHome.

Участились случаи перерезания кабелей на станциях Supercharger в других городах. Однако истинные мотивы и личности преступников до сих пор неизвестны. Некоторые предполагают, что медные провода продают, но владелец станции переработки лома сказал, что это маловероятно.

Дело в том, что изолированный медный провод продается всего за 70 центов за фунт на пункте приема металлов. То есть даже если бы 20 кг кабелей для зарядных станций Tesla было украдено, их продали бы только за 30 долларов.

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Мало того, что от продажи этих кабелей мало прибыли, преступники имели бы очень много хлопот при продаже. Ведь станции переработки в США имеют строгие процедуры проверки источников поступления таких металлов. Продавцы должны подписывать документы, фотографировать и даже оставлять отпечатки пальцев, которые затем загружаются в государственные и местные базы данных.

Чтобы бороться с ворами, британская Instavolt устанавливает камеры видеонаблюдения на каждом своем участке, осуществляет патрулирование, использует решения безопасности Smartwater для обозначения своих кабелей и применяет к ним умные устройства отслеживания. Что делает Tesla, пока неизвестно.