Злодії крадуть кабелі електрозарядок: що з цим робити

У Великобританії з крадіжками кабелів та зарядних штекерів зітнулось кілька операторів мереж. Зокрема, в мережі Instavolt було викрадено 174 кабелів з 27 місць розташування хабів. Також постраждала мережа Gridserve, пише Autocar.

Оскільки кожен кабель коштує щонайменше 1000 фунтів стерлінгів, це дорога проблема. Хоча компанія каже, що більше стурбована тим, що такі випадки знижують довіру до електромобілів серед громадян. Адже наразі у Великобританії вже їздить понад мільйон електромобілів.

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Злодії відрізають дроти вдень і вночі, ба більше – навіть повертаються на те саме місце, щоб відрізати відновлений кабель знову. Одного разу таке сталось через вісім годин після ремонту.

Злочинці крадуть кабелі через наявність в них міді, яку продають нелегальним торговцям металобрухтом. Однак кабель в електрозаправці – це не суцільний мідний дріт, це лише відрізки тонкого дроту, для витягування яких потрібно багато часу. Хто цього не знає, може подумати, що такі кабелі легка здобич, але насправді це не так.

У США злочинці також вирізають кабелі. Наприклад, нещодавно з зарядної станції Tesla в Монтроузі вкрали 18 високовольтних кабелів. Подібні крадіжки сталися на зарядних станціях Tesla в інших районах Х’юстона, що ускладнило зарядку власникам електромобілів, повідомляють у ITHome.

Почастішали випадки перерізання кабелів на станціях Supercharger в інших містах. Однак справжні мотиви та особи злочинців досі невідомі. Дехто припускає, що мідні продають, але власник станції переробки брухту сказав, що це малоймовірно.

Річ у тому, що ізольований мідний дріт продається лише за 70 центів за фунт на пункті прийому металів. Тобто навіть якби було вкрадено 20 кг кабелів для зарядних станцій Tesla, їх продали б лише за 30 доларів.

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Мало того, що від продажу цих кабелів було б мало прибутку. Злочинці у США мали б дуже багато клопоту при продажу. Адже місцеві станції переробки мають суворі процедури перевірки джерел надходження таких металів. Продавці повинні підписувати документи, фотографувати і навіть залишати відбитки пальців, які потім завантажуються в державні та місцеві бази даних.

Щоб боротися зі злодіями, британська Instavolt встановлює камери відеоспостереження на кожній своїй ділянці, здійснює патрулювання, використовує рішення безпеки Smartwater для позначення своїх кабелів та застосовує до них розумні пристрої відстеження. Що робить Tesla, поки що невідомо.