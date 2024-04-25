Команда “Першої Електрички” в рамках свого огляду 9 популярних електричних кросоверів вирішила провести тест швидкості заряджання цих електромобілів.

Експеримент проходив на першій в Києві зарядній станції потужністю 240 кВт. Для тесту обрали Hyundai Ioniq 5, батарея якого розрахована на таку потужність та Volkswagen ID.4 разом з MG Marvel R, здатні прийняти всього 100 кВт.

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Батарея Ioniq 5 була розігріта й мала 16% заряду на момент старту заряджання. Через 4 хвилини потужність зросла до 185 кВт. До 30% заряду потужність становила майже 190 кВт, а згодом знизилась до 140 кВт. На 70% потужність становила 125 кВт, а на 88% - 67 кВт. Усього Hyundai Ioniq 5 з 16% до 90% зарядився за 27 хвилин.

Одночасне заряджання Volkswagen ID.4 та MG Marvel R, також показало гарний результат. Кросовер від MG підключили до станції через порт типу CCS 2 Combo, а ID.4 через GB/T. Marvel R приймав потужність 83 кВт, а ID.4 досяг максимуму напруги в 250 А й приймав потужність в 88 кВт.

Тим часом інші електрокросовери заряджались на зарядному хабі Viwatt, станції якого здатні видати максимальну потужність в 160 кВт. BYD Song Plus Champion здатен приймати потужність в 142 кВт і йому одразу вдалось показати заявлену потужність. Що цікаво, після того, як батарея BYD була заряджена на понад 90%, автомобіль все ще продовжував приймати потужність близько 50 кВт.

Повнопривідна Nissan Ariya була підключена до станцій, на якій вже заряджався інший автомобіль, однак навіть в таких умовах вона приймала потужність в 75 кВт, що можна вважати досить непоганим результатом. Водночас передньопривідна версія показала максимальну потужність.

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Загалом, команда “Першої Електрички” з’ясувала, що найшвидше з усіх 9 автомобілів заряджається Hyundai Ioniq 5, завдяки підтримці потужної зарядної станції, а найповільніший час заряджання має MG Marvel R.