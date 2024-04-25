Команда "Первой Электрички" в рамках своего обзора 9 популярных электрических кроссоверов решила провести тест скорости зарядки этих электромобилей.

Эксперимент проходил на первой в Киеве зарядной станции мощностью 240 кВт. Для теста выбрали Hyundai Ioniq 5, батарея которого рассчитана на такую мощность и Volkswagen ID.4 вместе с MG Marvel R, способны принять всего 100 кВт.

Читайте также: Запас хода 9 электро-SUV проверили в реальных в украинских условиях: видео

Батарея Ioniq 5 была разогрета и имела 16% заряда на момент старта зарядки. Через 4 минуты мощность выросла до 185 кВт. До 30% заряда мощность составляла почти 190 кВт, а затем снизилась до 140 кВт. На 70% мощность составляла 125 кВт, а на 88% - 67 кВт. Всего Hyundai Ioniq 5 с 16% до 90% зарядился за 27 минут.

Вся летняя линейка шин Continental создана для использования на тяжелых автомобилях – с электрическим приводом, больших, рамных внедорожниках или пикапах. Рекламна інформація

Одновременная зарядка Volkswagen ID.4 и MG Marvel R, также показала хороший результат. Кроссовер от MG подключили к станции через порт типа CCS 2 Combo, а ID.4 через GB/T. Marvel R принимал мощность 83 кВт, а ID.4 достиг максимума напряжения в 250 А и принимал мощность в 88 кВт.

Между тем другие електрокроссоверы заряжались на зарядном хабе Viwatt, станции которого способны выдать максимальную мощность в 160 кВт. BYD Song Plus Champion способен принимать мощность в 142 кВт и ему сразу удалось показать заявленную мощность. Что интересно, после того, как батарея BYD была заряжена более чем на 90%, автомобиль все еще продолжал принимать мощность около 50 кВт.

Полноприводная Nissan Ariya была подключена к станциям, на которой уже заряжался другой автомобиль, однако даже в таких условиях она принимала мощность в 75 кВт, что можно считать довольно неплохим результатом. В то же время переднеприводная версия показала максимальную мощность.

Также интересно: Из Львова в Киев на электромобиле за 6 часов: обзор зарядной инфраструктуры

В общем, команда "Первой Электрички" выяснила, что быстрее всех 9 автомобилей заряжается Hyundai Ioniq 5, благодаря поддержке мощной зарядной станции, а самое медленное время зарядки имеет MG Marvel R.