Дослідження Acea аналізує кількість зарядних станцій для електромобілів у Європі: скільки їх є та скільки знадобиться.

Від трьох до восьми разів потрібно збільшити кількість зарядних станцій, яку необхідно розмістити в Європі, щоб досягти поставлених владою цілей щодо «скорочення викидів CO 2 ». За нинішніх темпів встановлення такі цілі здаються надто амбітними.

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Acea, асоціація, яка об’єднує виробників автомобілів Старого Континенту, б’є на сполох і говорить про «тривожний розрив між поточною доступністю громадських зарядних станцій для електромобілів в ЄС і тим, що дійсно буде необхідно».

Зокрема, у 2023 році з’явилося трохи понад 150 000 «заправних» станцій, в середньому близько 3 000 на тиждень, що довело загальну кількість до 630 000. Однак, за даними Європейської комісії, до 2030 року знадобиться 3,5 мільйона зарядних станцій, або 410 000 установок на рік (або майже 8000 на тиждень), тобто втричі більше, ніж сьогодні.

Але Acea ще більш песимістична і стверджує, що буде потрібно до 8,8 мільйона: на практиці 1,2 мільйона на рік (22 000 на тиждень), або у вісім разів більше, ніж сьогодні. У період з 2017 по 2023 рік, додає асоціація, продажі електромобілів в ЄС зросли втричі швидше, ніж встановлення зарядних станцій.

«Легкий доступ до громадських зарядних станцій — це не «бонус», а важлива умова для декарбонізації автомобільного транспорту, на додаток до підтримки ринку та конкурентоспроможної виробничої бази в Європі».

«Інвестиції в громадську зарядну інфраструктуру необхідно терміново збільшити, якщо ми хочемо закрити розрив інфраструктури та досягти наших кліматичних цілей», вважає - Сігрід Де Фріз, генеральний директор Acea.