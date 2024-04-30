Розгортання зарядних станцій в ЄС у 8 разів відстає від нинішніх потреб. З огляду на темпи продажу електричок у перспективі проблема буде загострюватись.

За звітом Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) з 2017 по 2023 рік продажі електромобілів у ЄС зростали втричі швидше, ніж встановлення зарядних станцій.

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У 2023р. в ЄС було встановлено більше 150 тис. громадських зарядних станцій (у середньому менше 3 тис. на тиждень), загальна кількість яких перевищила 630 тис.

Втім, за планами Європейської комісії, до 2030 р. в ЄС має бути встановлено 3,5 млн зарядних станцій.

Досягнення цієї цілі означатиме відкриття близько 410 тис. громадських зарядних точок на рік (або майже 8 тис. на тиждень).

Проте, за оцінками ACEA, до 2030 р. знадобиться 8,8 млн зарядних пристроїв. Щоб досягти цього, потрібно встановлювати 1,2 млн зарядних пристроїв на рік (або понад 22 тис. на тиждень).