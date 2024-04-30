Развертывание зарядных станций в ЕС в 8 раз отстает от нынешних потребностей. Учитывая темпы продажи электричек в перспективе проблема будет обостряться.

По отчету Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) с 2017 по 2023 год продажи электромобилей в ЕС росли втрое быстрее, чем установка зарядных станций.

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В 2023г. в ЕС было установлено более 150 тыс. общественных зарядных станций (в среднем менее 3 тыс. в неделю), общее количество которых превысило 630 тыс.

Впрочем, по планам Европейской комиссии, до 2030 г. в ЕС должно быть установлено 3,5 млн зарядных станций.

Достижение этой цели будет означать открытие около 410 тыс. общественных зарядных точек в год (или почти 8 тыс. в неделю).

Однако, по оценкам ACEA, к 2030 г. понадобится 8,8 млн зарядных устройств. Чтобы достичь этого, нужно устанавливать 1,2 млн зарядных устройств в год (или более 22 тыс. в неделю).