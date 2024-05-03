Acea анализирует количество зарядных станций для электромобилей в Европе: сколько их есть и сколько понадобится.

От трех до восьми раз нужно увеличить количество зарядных станций, которое необходимо разместить в Европе, чтобы достичь поставленных властями целей по "сокращению выбросов CO2". При нынешних темпах установки такие цели кажутся слишком амбициозными.

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Acea, ассоциация, объединяющая производителей автомобилей Старого Континента, бьет тревогу и говорит о "тревожном разрыве между текущей доступностью общественных зарядных станций для электромобилей в ЕС и тем, что действительно будет необходимо".

В частности, в 2023 году появилось чуть более 150 000 "заправочных" станций, в среднем около 3 000 в неделю, что довело общее количество до 630 000. Однако, по данным Европейской комиссии, к 2030 году понадобится 3,5 миллиона зарядных станций, или 410 000 установок в год (или почти 8000 в неделю), то есть втрое больше, чем сегодня.

Но Acea еще более пессимистична и утверждает, что потребуется до 8,8 миллиона: на практике 1,2 миллиона в год (22 000 в неделю), или в восемь раз больше, чем сегодня. В период с 2017 по 2023 год, добавляет ассоциация, продажи электромобилей в ЕС выросли втрое быстрее, чем установка зарядных станций.

"Легкий доступ к общественным зарядным станциям - это не "бонус", а важное условие для декарбонизации автомобильного транспорта, в дополнение к поддержке рынка и конкурентоспособной производственной базы в Европе".

"Инвестиции в общественную зарядную инфраструктуру необходимо срочно увеличить, если мы хотим закрыть разрыв инфраструктуры и достичь наших климатических целей", считает - Сигрид Де Фриз, генеральный директор Acea.