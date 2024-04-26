Известный производитель тяговых батарей CATL разработал аккумулятор для EV-транспорта, заряд которого обеспечивает пробег автомобиля более чем на 1000 километров.

С этой революционной для автопроизводителей батареей на выставке Auto China 2024 журналистов познакомил главный технический директор подразделения электронных автомобилей Contemporary Amperex Technology (CATL) Гао Хуа, под патронатом которого велась разработка.

По словам Хуа, литий-железо-фосфатную (LFP) батарея Shenxing Plus является первой в мире LFP-батареей с таким запасом хода: пока пробег в более 1000 километров (621 милю) на одном заряде не может предложить ни один производитель аккумуляторов.

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Shenxing Plus способна зарядиться для пробега электромобиля на 600 километров всего за 10 (десять!) минут. Эта разработка является значительным шагом по сравнению со своим предшественником, аккумулятором, который был представлен в августе прошлого года и обеспечивал 400 километров запаса хода после 10-минутной зарядки.

Залог безоговорочного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, которые сходят с конвейеров автозаводов. Сейчас каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются на более 800 моделях различных автомобилей. Рекламная информация

Кстати, на нынешнем поколении Shenxing работает четыре модели автомобилей, до конца года на его использование в комплектации перейдет еще более 50 моделей, сообщил Гао Хуа.

На презентации новой литий-железо-фосфатной батареи, Shenxing Plus, как говорят, негде было яблоку упасть. Фото: DОnews

С перспективой скорого появления батареи Shenxing Plus поколение аккумуляторов Shenxing уступит нишу для более производительного накопителя заряда электрической энергии. Это окончательно закрепит за Contemporary Amperex Technology статус крупнейшего мирового производителя аккумуляторов для электромобилей.

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Таким образом, утверждают эксперты консалтинговой компании Counterpoint Research, китайские производители накопителей электроэнергии для автомобильного транспорта росли быстрее, чем конкуренты. В прошлом году они обеспечили более двух третей мирового объема аккумуляторов для электромобилей.