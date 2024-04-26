Відомий виробник тягових батарей CATL розробив акумулятор для EV-транспорту, заряд якого забезпечує пробіг автомобіля на понад 1000 кілометрів.

З цією революційною для автовиробників батареєю на виставці Auto China 2024 журналістів познайомив головний технічний директор підрозділу електронних автомобілів Contemporary Amperex Technology (CATL) Гао Хуа, під патронатом якого велася розробка.

За словами Хуа, літій-залізо-фосфатну (LFP) батарея Shenxing Plus є першою у світі LFP-батареєю з таким запасом ходу: допоки пробіг у понад 1000 кілометрів (621 милю) на одному заряді не може запропонувати жоден виробник акумуляторів.

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Shenxing Plus здатна зарядитись для пробігу електромобіля на 600 кілометрів лише за 10 (десять!) хвилин. Ця розробка є значним кроком у порівнянні зі своїм попередником, акумулятором, який був представлений у серпні минулого року та забезпечував 400 кілометрів запасу ходу після 10-хвилинної зарядки.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

До речі, на нинішньому поколінні Shenxing працює чотири моделі автомобілів, до кінця року на його використання у комплектації перейде ще понад 50 моделей, повідомив Гао Хуа.

На презентації нової літій-залізо-фосфатної батареї, Shenxing Plus, як кажуть, не було де яблуку впасти. Фото: DОnews

З перспективою скорої появи батареї Shenxing Plus покоління акумуляторів Shenxing поступиться нішею для більш продуктивного накопичувача заряду електричної енергії. Це остаточно закріпить за Contemporary Amperex Technology статус найбільшого світового виробника акумуляторів для електромобілів.

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Таким чином, стверджують експерти консалтингової компанії Counterpoint Research, китайські виробники накопичувачів електроенергії для автомобільного транспорту зростали швидше, ніж конкуренти. Минулого року вони забезпечили понад дві третини світового обсягу акумуляторів для електромобілів.