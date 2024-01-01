Китайський робот-продавець автомобілів виявився трохи тупим

Підрозділ китайського автовиробника запроваджує нового робота AiMOGA для роботи в якості псевдоконсультанта з продажу у власних дилерських центрах в Малайзії, пише Motor1.

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Перший такий робот у формі жінки в натуральну величину представили на автосалоні в Шанхаї, де “вона” віталась з відвідуючими, танцювала й брала участь в інтерактивних іграх та дискусіях. Щоб розуміти мову та відповідати в контексті, роботизований консультант використовує штучний інтелект “CheryGPT” й DeepSeek AI.

Однак, демонстраційне відео, яке показує AiMOGA в дії, розкрило головний мінус такого продавця. Річ у тім, що робот використовує різноманітні штампи та кліше, якими користуються реальні консультанти дилерських центрів ще з 1950-х років.

Наприклад, пропонуючи автомобіль потенційним клієнтам AiMOGA не розповідає про його унікальні переваги над конкурентами, а просто описує очевидні речі, такі як “витончений профіль” та “зручні сидіння”, додаючи в кінці своєї промови питання на кшталт “дуже вражаюче, правда ж?”. Помітно, що технологія все ще потребує суттєвого доопрацювання.

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Проте, наразі будь-яка людина може зайти в Інтернет й знайти безліч детальної інформації про конкретний автомобіль всього за декілька хвилин. Через це потреба в обізнаному консультанті, навіть роботі зі штучним інтелектом, поступово знижується.