Китайский робот-продавец автомобилей оказался немного тупым

Подразделение китайского автопроизводителя вводит нового робота AiMOGA для работы в качестве псевдоконсультанта по продажам в собственных дилерских центрах в Малайзии, пишет Motor1.

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Первый такой робот в форме женщины в натуральную величину представили на автосалоне в Шанхае, где “она” здоровалась с посетителями, танцевала и участвовала в интерактивных играх и дискуссиях. Чтобы понимать речь и отвечать в контексте, роботизированный консультант использует искусственный интеллект “CheryGPT” и DeepSeek AI.

Однако, демонстрационное видео, которое показывает AiMOGA в действии, раскрыло главный минус такого продавца. Дело в том, что робот использует различные штампы и клише, которыми пользуются реальные консультанты дилерских центров еще с 1950-х годов.

Например, предлагая автомобиль потенциальным клиентам AiMOGA не рассказывает о его уникальных преимуществах над конкурентами, а просто описывает очевидные вещи, такие как “изящный профиль” и “удобные сиденья”, добавляя в конце своей речи вопрос вроде “очень впечатляюще, правда же?”. Заметно, что технология все еще требует существенной доработки.

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Однако, сейчас любой человек может зайти в Интернет и найти множество подробной информации о конкретном автомобиле всего за несколько минут. Поэтому потребность в осведомленном консультанте, даже работе с искусственным интеллектом, постепенно снижается.