Kawasaki разработала робота-коня, на ком можно ездить верхом: фото, видео

По сути это та же лошадь, только роботизированная. Он может перескакивать через заборы, канавы и ямы, мчаться рысью, галопом и даже пятиться или становиться на дыбы. Обо всем этом Kawasaki рассказывает на своем сайте.

Можно такого робота сравнить с внедорожником. Правда, он вместо колес имеет четыре ноги с копытами. Ноги роботизированные, в коленных суставах гибкие и пружинистые. А вот вместо уздечки у всадника будет похожий на мотоциклетный руль.

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Орган управления в виде рогатого мотоциклетного руля статичен. За него можно держаться, но не управлять. Над ним есть небольшая панель приборов с основными показателями работы и технического состояния, как у мотоцикла.

Водитель может управлять роботом с помощью изменения веса, то есть его смещения. Изменяя длину стремени или нагрузки на него своим наклоном, всадник может поддерживать оптимальную осанку.

Разработчики говорят, что блок задних ног может качаться вверх и вниз независимо от блока передних ног, позволяя ему поглощать удары во время ходьбы и бега. Кроме того, поднимаясь по лестнице, всадник может сохранять вертикальное положение.

Четыре ноги оснащены копытами, изготовленными из резины – материала, который поглощает неровности поверхности и устойчив к скольжению. Копыта могут приспосабливаться (адаптироваться) к различным рельефам – поля, луга, скалистых участков или щебня.

Для привода ног здесь установили 150-кубовый водородный двигатель, вырабатывающий электроэнергию. Водород подается из баллончика, установленного сзади. Выработанная электроэнергия питает приводы, установленные в каждой из четырех ног.

На упомянутой выше панели приборов отображается уровень водорода, проложенный маршрут, соединенный с навигационной системой, положение центра тяжести и другая информация.

Ночью робот-скакун хорошо ориентируется в темноте. Он поддерживает оптимальную езду, проецируя маркеры на поверхность дороги, указывая путь впереди.

В отличие от внедорожного автомобиля, Corleo может протиснуться даже по узкой тропинке. Преимущества над мотоциклом также есть. Робоконь легко поднимается или спускается по горам со скалистыми выступами.

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Так же легко он может преодолевать лестницы в многоэтажных помещениях. Если оператор уже хорошо освоил управление, то он легко научит этого коня досадливо хлопать задними копытами, что может быть элементом самообороны всадника.

О стоимости своего концепта, срок его доведения о серийном производстве ничего не сообщается.

Фото: Kawasaki