Kawasaki розробила робота-коня, на кому можна їздити верхи: фото, відео

По суті це той самий кінь, тільки роботизований. Він може перескакувати через паркани, канави та ями, мчати риссю, галопом і навіть задкувати чи ставати на диби. Про все це Kawasaki розповідає на своєму сайті.

Можна такого робота порівняти з позашляховиком. Щоправда, він замість коліс має чотири ноги з копитами. Ноги роботизовані, в колінних суглобах гнучкі й пружинисті. А ось замість вуздечки у вершника буде схоже до мотоциклетного кермо.

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Орган управляння у вигляді рогатого мотоциклетного керма статичний. За нього можна триматися, але не керувати. Над ним є невеличка панель приладів з основними показниками роботи та технічного стану, як у мотоцикла.

Водій може керувати роботом за допомогою зміни ваги, тобто її зміщення. Змінюючи довжину стремена чи навантаження на нього своїм нахилом, вершник може підтримувати оптимальну поставу.

Розробники кажуть, що блок задніх ніг може гойдатися вгору та вниз незалежно від блоку передніх ніг, дозволяючи йому поглинати удари під час ходьби та бігу. Крім того, підіймаючись сходами, вершник може зберігати вертикальне положення.

Чотири ноги оснащені копитами, виготовленими з гуми – матеріалу, який поглинає нерівності поверхні та стійкий до ковзання. Ці копита нагадують ратицю, можуть пристосовуватися (адаптуватися) до різних рельєфів – поля, луки, скелястих ділянок чи щебеню.

Для приводу ніг тут встановили 150-кубовий водневий двигун, що виробляє електроенергію. Водень подається з балончика, встановленого ззаду. Вироблена електроенергія живить приводи, встановлені в кожній з чотирьох ніг.

На згаданій вище панелі приладів відображається рівень водню, прокладений маршрут, сполучений з навігаційною системою, положення центру ваги та інша інформація.

Вночі робот-скакун добре орієнтується в темноті. Він підтримує оптимальну їзду, проектуючи маркери на поверхню дороги, вказуючи шлях попереду.

На відміну від позашляхового автомобіля, Corleo може протиснутися навіть по вузькій стежині. Переваги над мотоциклом також є. Робокінь легко підіймається чи спускається горами зі скелястими виступами.

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Так само легко він може долати сходи в багатоповерхових приміщеннях. Якщо оператор уже гарно освоїв управління, то він легко навчить цього коня дошкульно хвицати задніми копитами, що може бути елементом самооборони вершника.

Про вартість свого концепту, термін його доведення про серійне виробництво нічого не повідомляється.

Фото: Kawasaki