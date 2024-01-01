Британці розробили військові безпілотні трактори: для чого вони потрібні

Знизити ризики для військовослужбовців спроможні як малогабаритні наземні дрони, так і значно важчі, що умовно можна віднести до середньої розмірної групи. За словами старшого інженера з питань робототехніки Pearson Engineering Аміша Патела, останні розробки компанії відносяться саме до дистанційно керованих інженерних машин.

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У просторому інтерв’ю Breaking Defense один з розробників автономної бойової інженерії цієї розмірної групи розставляє пріоритети машин середнього рівня RCV, або варіант RCV-M. Вони відповідно до класифікації НАТО охоплюють роботизовані транспортні засоби у ваговій категорії 10-20 тонн.

Середній рівень RCV легший, ніж традиційні броньовані інженерні машини. Бойове інженерне обладнання наземного ураження для використання розробляється таким чином, щоб повністю використовувати доступне тягове зусилля головного RCV та операційні можливості для робочого обладнання.

На відміну від розміновувача це звичайна інженерна машина, але без екіпажа всередині. Фото: Pearson Engineering

Відтак для перевірки маршруту та очищення, перетину розривів, прокладення "коридорів" у мінних полях та усунення міських перешкод, барикад чи лісових завалів посилаються не солдати, а роботизована техніка.

Скажімо, RCV-Pioneer є реальним зразком безпілотних наземних транспортних засобів з робототехнічними можливостями. Його завдання – прокладати шлях для сучасної бойової техніки CONOPS. Тут інновації дісталися до можливостей зрілого штучного інтелекту та автономності. Це не тільки примножує сили, але й підвищує живучість і свободу пересування.

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Для дистанційного керування RCV-Pioneer впроваджено інтуїтивно зрозумілий блок керування оператора (OCU) з розширеною можливістю сприйняття глибини. OCU містить цифровий двійник, що забезпечує навчання та ознайомлення перед розгортанням.

Інженерна середньорозмірна дистанційно керована машина RCV-Pioneer вважається універсальним трактором для операцій у зоні підвищеного ризику, з відповідною фронтальною навіскою може працювати на розмінуванні. Фото: Pearson Engineering

Інженерний робот оснащений багатоцільовим V-подібним лезом (плугом/відвалом) для усунення перешкод і рукою-маніпулятором, здатним виконувати надійні, точні завдання. На гідроманіпуляторі можна для боротьби з перешкодами оперувати різними типами інструментів. Втім, робочий інструментарій тут доволі широкий за модулями надбудов та навісок (див. відео нижче).

За словами Аміша Патела, бойові роботизовані машини (RCV) займуть помітну позицію в конфігурації сухопутних військових сил у майбутніх конфліктах, відволікаючи людей від виконання "небезпечних і брудних" завдань. Ці транспортні засоби, на відміну від малогабаритних наземних дронів, повинні долати широкий спектр природних і навмисних перешкод, що зазвичай зустрічаються на полі бою чи під обстрілами у прифронтових територіях. Головне, не наражати на небезпеку особовий склад.