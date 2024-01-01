Вітчизняний трактор розмінування URCM-3000 вже тестується: на що він здатен

За повідомленням Мінекономіки України, за день така машина спроможна "прополоти" від мін, снарядів та інших вибухонебезпечних предметів до 5 гектарів. Її фронтальний робочий орган розмінування витримує підрив не тільки протипіхотної, але й протитанкової міни.

Перший дослідний зразок роботизованого трактора з дистанційним управлінням проходить тестування в одного з операторів протимінної діяльності. Після завершення випробувань машину відправлять на проходження сертифікації відповідності.

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"Така машина – вдалий приклад використання технічних спроможностей виробника з урахуванням досвіду українських саперів. Я сподіваюся, що Germina успішно пройде сертифікацію і ми отримаємо українську машину розмінування з відмінними характеристиками. Понад 60% її компонентів – українського виробництва. Швидкість проходження 100-метрової ділянки, яку ми сьогодні бачили, вражає", – сказав заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Фото: UDS – Українські сервіси розмінування

У ході показового тесту машина працювала з ланцюговим мотовилом, молоточки якого заглиблювалися в ґрунт на п'ять сантиметрів. Це – середня глибина прихованих у ґрунті мінних запалів (підривачів), що спрацьовують від наїзду техніки чи натискуванні підошви людини.

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Стометрову ділянку розмінування машина пройшла за півтори хвилини. Воно "прополола" смугу шириною 2,7 метра. В середньому за одну операційну годину поверхневе очищення проводиться на площі в один гектар. Однак це умовна величина, все залежить від щільності закладених зарядів та вибухових пристроїв.

За будь-яких обставин та за умови частої заміни екіпажем ланцюгів чи молоточків на мотовилі Germina URCM-3000 протягом зміни впорає пʼять гектарів.

Фото: UDS – Українські сервіси розмінування

Повідомляється, що під час демонстраційних випробувань Germina змогла знищити всі закладені на ділянці навчально-тренувальні макети вибухонебезпечних предметів, зокрема, протитанкових мін ТМ62 та ПТМ4, протипіхотної фугасної міни, ручних гранат.

Машина для розмінування оснащена робочими органами: ланцюговим механізмом, фрезою, маніпулятором та багатофункціональним ковшем для переміщення ґрунту. Виробник заявляє, що такий комплект дозволяє швидко та безпечно розмінувати поля та лісосмуги, а також буде ефективним при очищенні позицій, окопів та будівель.

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В машині використали двигун, шасі та гідравліку кращих європейських та американських виробників (подробиці щодо потужності, марки, моделі не вказано). Дистанційне керування здійснюється на відстані до одного кілометра.

"Виробнику вдалося створити машину, яка має високу продуктивність, прохідність, легка в обслуговуванні, витримує вибух до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Така машина дозволить розміновувати аграрні землі значно швидше", – зазначив технічний директор оператора UDS Едуард Драч, чия компанія саме працює із першим зразком машини.

Фото: UDS – Українські сервіси розмінування

Вже у першому півріччі цього року UDS планують отримати від Краматорського заводу важкого верстатобудування пʼять машин Germina для виконання завдань з гуманітарного розмінування Київщини, Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Гарантійний термін експлуатації – три роки. Виробник заявляє, що машина в базовій комплектації попередньо коштуватиме 500 тисяч євро, що в рази дешевше за іноземні аналоги.