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В армії машин гуманітарного розмінування стало більше

Міністерство оборони України повідомило, що протягом 2024 року створено 10 батальйонів розмінування, а парк машин для таких операцій зріс у 26 разів.
Нині в ЗСУ є 52 машини розмінування - Auto24

ФОТО: МО України|

Машина механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions)

Валентин Ожго
logo5 грудня, 17:20
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Ця інформація прозвучала в ході форуму Demine Ukraine. Під час роботи цієї платформи мова йшла саме про підсумки у протимінній діяльності за 2024 рік та формувалися напрямки напрацювань для роботи у сфері протимінної діяльності в наступному році.

Зокрема прозвучало, що на початку року оборонне відомство мало лише дві машини розмінування, а зараз їх уже 52 одиниці. Про це йдеться на ТГ-сторінці МО України.

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Є як вітчизняна, так й іноземна техніка. З-поміж поставлених закордонних машин виділяються DOK-ING, Hydrema, Scan Jack та інші, а з українських - МР-3101. Ці та інші машини нашим читачам знайомі за попередніми описами у стрічках новин.

Як розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковника Руслан Берегуля, ідентифіковано 4219 забруднених ділянок.

За рік зменшено потенційно забруднених територій із 174 000 до 139 000 кв. км.

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