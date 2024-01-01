В армії машин гуманітарного розмінування стало більше

Ця інформація прозвучала в ході форуму Demine Ukraine. Під час роботи цієї платформи мова йшла саме про підсумки у протимінній діяльності за 2024 рік та формувалися напрямки напрацювань для роботи у сфері протимінної діяльності в наступному році.

Зокрема прозвучало, що на початку року оборонне відомство мало лише дві машини розмінування, а зараз їх уже 52 одиниці. Про це йдеться на ТГ-сторінці МО України.

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Є як вітчизняна, так й іноземна техніка. З-поміж поставлених закордонних машин виділяються DOK-ING, Hydrema, Scan Jack та інші, а з українських - МР-3101. Ці та інші машини нашим читачам знайомі за попередніми описами у стрічках новин.

Як розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковника Руслан Берегуля, ідентифіковано 4219 забруднених ділянок.

За рік зменшено потенційно забруднених територій із 174 000 до 139 000 кв. км.