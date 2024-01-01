В армии машин гуманитарного разминирования стало больше

Эта информация прозвучала в ходе форума Demine Ukraine. Во время работы этой платформы речь шла именно об итогах противоминной деятельности за 2024 год и формировались направления наработок для работы в сфере противоминной деятельности в следующем году.

В частности прозвучало, что в начале года оборонное ведомство имело только две машины разминирования, а сейчас их уже 52 единицы. Об этом говорится на ТГ-странице МО Украины.

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Есть как отечественная, так и иностранная техника. Среди поставленных зарубежных машин выделяются DOK-ING, Hydrema, Scan Jack и другие, а из украинских - МР-3101. Эти и другие машины нашим читателям знакомы по предыдущим описаниям в лентах новостей.

Как рассказал начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны полковника Руслан Берегуля, идентифицировано 4219 загрязненных участков.

За год уменьшено потенциально загрязненных территорий с 174 000 до 139 000 кв. км.