Почти треть допущенных к эксплуатации машин разминирования оказались украинскими

Всего с 1 января по 30 сентября с.г. МО Украины разрешило использование в Силах обороны 17 образцов техники для разминирования. Из этого количества пять машин имели отечественную маркировку, это составляет 29,4% к суммарному объему кодификации.

Как говорится в официальном сообщении Минобороны Украины, в основном национальные производители предлагали для эксплуатации в подразделениях Сил обороны катковые минные тралы. Также были саперные автомобили, индивидуальные наборы для разминирования, современные импульсные металлоискатели.

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Отечественные разработчики и производители средств для разминирования активно взялись за тему наземных роботизированных комплексов. Оборонное ведомство уже кодифицировало несколько образцов НРК, которые эффективно выполняют функции разминирования. Среди допущенного – Змей, Вепрь, FOX 2.

В номенклатуре зарубежных кодифицированных образцов техники для разминирования кодификацию прошли хорватские цепные и катковые тралы, немецкие комплексные системы противоминной защиты и поиска мин, британские фрезовые и катковые тралы, комплексы для разминирования, американские инженерные бронемашины и тому подобное.

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Перед этим Министерство обороны Украины опубликовало итоги девятимесячной кодификации автотранспорта: из 175 образцов имели маркировку украинского производителя 76 машин, что составляет 42,8%.

Среди отечественных новинок в список вошли:

бесшумный электромотоцикл Atom Military

шестиколесный гексоцикл Polaris

амфибия "ТАХА"

десятиколесный автомобиль сверхвысокой проходимости "ТАХА 3400"

сверхнизкое багги "Варан"

и другие

При этом Минобороны отметило, что более половины новинок кодифицировано в течение третьего квартала.

Десятиколесный вездеход-амфибия ТАХА 3400. Фото: taha-utv.com