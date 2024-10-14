Майже третина допущених до експлуатації машин розмінування виявилися українськими

ФОТО: Сергій Притула|
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Загалом з 1 січня по 30 вересня ц.р. МО України дозволило використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування. З цієї кількості п’ять машин мали вітчизняне маркування, це становить 29,4% до сумарного обсягу кодифікації.
Як йдеться в офіційному повідомленні Міноборони України, в основному національні виробники пропонували для експлуатації в підрозділах Сил оборони колійні (каткові) мінні трали. Також були саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.
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Вітчизняні розробники та виробники засобів для розмінування активно взялися за тему наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування. З-поміж допущеного - Змій, Вепр, FOX 2.
В номенклатурі закордонних кодифікованих зразків техніки для розмінування кодифікацію пройшли хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові і каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.
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Перед цим Міністерство оборони України опублікувало підсумки дев’ятимісячної кодифікації автотранспорту: із 175 зразків мали маркування 76 машин українського виробництва, що становить 42,8%.
З-поміж вітчизняних новинок до списку увійшли:
- безшумний електромотоцикл Atom Military
- шестиколісний гексоцикл Polaris
- амфібія «ТАХА»
- десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності «ТАХА 3400»
- наднизьке багі «Варан»
- та інші
При цьому Міноборони зазначило, що більш ніж половину новинок кодифікувано впродовж третього кварталу.
Десятиколісний всюдихід-амфібія ТАХА 3400. Фото: taha-utv.com