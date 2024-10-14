Майже третина допущених до експлуатації машин розмінування виявилися українськими

Загалом з 1 січня по 30 вересня ц.р. МО України дозволило використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування. З цієї кількості п’ять машин мали вітчизняне маркування, це становить 29,4% до сумарного обсягу кодифікації.

Як йдеться в офіційному повідомленні Міноборони України, в основному національні виробники пропонували для експлуатації в підрозділах Сил оборони колійні (каткові) мінні трали. Також були саперні автомобілі, індивідуальні набори для розмінування, сучасні імпульсні металошукачі.

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Вітчизняні розробники та виробники засобів для розмінування активно взялися за тему наземних роботизованих комплексів. Оборонне відомство вже кодифікувало кілька зразків НРК, які ефективно виконують функції розмінування. З-поміж допущеного - Змій, Вепр, FOX 2.

В номенклатурі закордонних кодифікованих зразків техніки для розмінування кодифікацію пройшли хорватські ланцюгові й каткові трали, німецькі комплексні системи протимінного захисту та пошуку мін, британські фрезові і каткові трали, комплекси для розмінування, американські інженерні бронемашини тощо.

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Перед цим Міністерство оборони України опублікувало підсумки дев’ятимісячної кодифікації автотранспорту: із 175 зразків мали маркування 76 машин українського виробництва, що становить 42,8%.

З-поміж вітчизняних новинок до списку увійшли:

безшумний електромотоцикл Atom Military

шестиколісний гексоцикл Polaris

амфібія «ТАХА»

десятиколісний автомобіль надвисокої прохідності «ТАХА 3400»

наднизьке багі «Варан»

та інші

При цьому Міноборони зазначило, що більш ніж половину новинок кодифікувано впродовж третього кварталу.

Десятиколісний всюдихід-амфібія ТАХА 3400. Фото: taha-utv.com