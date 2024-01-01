Отечественный трактор разминирования URCM-3000 уже тестируется: на что он способен

По сообщению Минэкономики Украины, за день такая машина способна "прополоть" от мин, снарядов и других взрывоопасных предметов до 5 гектаров. Ее фронтальный рабочий орган разминирования выдерживает подрыв не только противопехотной, но и противотанковой мины.

Первый опытный образец роботизированного трактора с дистанционным управлением проходит тестирование у одного из операторов противоминной деятельности. После завершения испытаний машину отправят на прохождение сертификации соответствия.

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"Такая машина – удачный пример использования технических возможностей производителя с учетом опыта украинских саперов. Я надеюсь, что Germina успешно пройдет сертификацию и мы получим украинскую машину разминирования с отличными характеристиками. Более 60% ее компонентов – украинского производства. Скорость прохождения 100-метрового участка, которую мы сегодня видели, впечатляет", – сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Фото: UDS – Украинские сервисы разминирования

В ходе показательного теста машина работала с цепным мотовилом, молоточки которого углублялись в почву на пять сантиметров. Это – средняя глубина скрытых в почве минных запалов (взрывателей), срабатывающих от наезда техники или нажатии подошвы человека.

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Стометровый участок разминирования машина прошла за полторы минуты. Оно "прополола" полосу шириной 2,7 метра. В среднем за один операционный час поверхностная очистка проводится на площади в один гектар. Однако это условная величина, все зависит от плотности заложенных зарядов и взрывных устройств.

При любых обстоятельствах и при условии частой замены экипажем цепей или молоточков на мотовиле Germina URCM-3000 в течение смены обработает пять гектаров.

Фото: UDS – Украинские сервисы разминирования

Сообщается, что во время демонстрационных испытаний Germina смогла уничтожить все заложенные на участке учебно-тренировочные макеты взрывоопасных предметов, в частности, противотанковых мин ТМ62 и ПТМ4, противопехотной фугасной мины, ручных гранат.

Машина для разминирования оснащена рабочими органами: цепным механизмом, фрезой, манипулятором и многофункциональным ковшом для перемещения грунта. Производитель заявляет, что такой комбайн позволяет быстро и безопасно разминировать поля и лесополосы, а также будет эффективным при очистке позиций, окопов и зданий.

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В машине использовали двигатель, шасси и гидравлику лучших европейских и американских производителей (подробности относительно мощности, марки, модели не указаны). Дистанционное управление осуществляется на расстоянии до одного километра.

"Производителю удалось создать машину, которая имеет высокую производительность, проходимость, легкая в обслуживании, выдерживает взрыв до 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Такая машина позволит разминировать аграрные земли значительно быстрее", – отметил технический директор оператора UDS Эдуард Драч, чья компания как раз работает с первым образцом машины.

Фото: UDS – Украинские сервисы разминирования

Уже в первом полугодии этого года UDS планируют получить от Краматорского завода тяжелого станкостроения пять машин Germina для выполнения задач по гуманитарному разминированию Киевской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Гарантийный срок эксплуатации – три года. Производитель заявляет, что машина в базовой комплектации предварительно будет стоить 500 тысяч евро, что в разы дешевле иностранных аналогов.