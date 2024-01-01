Британцы разработали военные беспилотные тракторы: для чего они нужны

Снизить риски для военнослужащих способны как малогабаритные наземные дроны, так и значительно тяжелее, что условно можно отнести к средней размерной группе. По словам старшего инженера по вопросам робототехники Pearson Engineering Амиша Патела, последние разработки компании относятся именно к дистанционно управляемым инженерным машинам.

Читайте также Словацкие разминировщики Bozena могут производить в Украине

В просторном интервью Breaking Defense один из разработчиков автономной боевой инженерии этой размерной группы расставляет приоритеты машин среднего уровня RCV, или вариант RCV-M. Они в соответствии с классификацией НАТО охватывают роботизированные транспортные средства в весовой категории 10-20 тонн.

Средний уровень RCV легче, чем традиционные бронированные инженерные машины. Боевое инженерное оборудование наземного поражения для использования разрабатывается таким образом, чтобы полностью использовать доступное тяговое усилие главного RCV и операционные возможности для рабочего оборудования.

В отличие от разминировщика это обычная инженерная машина, но без экипажа внутри. Фото: Pearson Engineering

Поэтому для проверки маршрута и очистки, пересечения разрывов, прокладки "коридоров" в минных полях и устранения городских препятствий, баррикад или лесных завалов посылаются не солдаты, а роботизированная техника.

Скажем, RCV-Pioneer является реальным образцом беспилотных наземных транспортных средств с робототехническими возможностями. Его задача – прокладывать путь для современной боевой техники CONOPS. Здесь инновации добрались до возможностей зрелого искусственного интеллекта и автономности. Это не только приумножает силы, но и повышает живучесть и свободу передвижения.

Читайте также Отечественный трактор разминирования URCM-3000 уже тестируется: на что он способен

Для дистанционного управления RCV-Pioneer внедрен интуитивно понятный блок управления оператора (OCU) с расширенной возможностью восприятия глубины. OCU содержит цифровой двойник, что обеспечивает обучение и ознакомление перед развертыванием.

Инженерная среднеразмерная дистанционно управляемая машина RCV-Pioneer считается универсальным трактором для операций в зоне повышенного риска, с соответствующей фронтальной навеской может работать на разминировании. Фото: Pearson Engineering

Инженерный робот оснащен многоцелевым V-образным лезвием (плугом/отвалом) для устранения препятствий и рукой-манипулятором, способным выполнять надежные, точные задачи. На гидроманипуляторе можно для борьбы с препятствиями оперировать разными типами инструментов. Впрочем, рабочий инструментарий здесь довольно широкий по модулям надстроек и навесок (см. видео ниже).

По словам Амиша Патела, боевые роботизированные машины (RCV) займут заметную позицию в конфигурации сухопутных военных сил в будущих конфликтах, отвлекая людей от выполнения "опасных и грязных" задач. Эти транспортные средства, в отличие от малогабаритных наземных дронов, должны преодолевать широкий спектр естественных и преднамеренных препятствий, обычно встречающихся на поле боя или под обстрелами в прифронтовых территориях. Главное, не подвергать опасности личный состав.