На прошлой неделе во время межправительственной встречи премьер-министры Украины и Словакии договорились о совместном производстве инженерной техники для разминирования.

Словацкая техника не только будет производиться совместным предприятием, но и готовые машины такого назначения поступят в Украину.

В расширенном официальном сообщении о визите главы украинского Кабмина в Словакию на отечественном правительственном портале теме машин разминирования отведено всего три строки, но по их содержанию видится гораздо больше. Для Украины это знаковое событие.

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В каком количестве будет поставка уже готовых машин, не сообщается. Также неизвестно происхождение этой техники – из состава резерва армии Словакии или со склада завода-производителя

"Словакия готова помогать Украине. Речь идет, в частности, о совместном производстве инженерной техники и о предоставлении уже готовых машин для обнаружения и обезвреживания мин", – говорится в пресс-релизе Кабмина Украины.

Фото: Way Industries

И хотя о названии и индексе модели также ничего не сказано, вероятнее всего речь шла о модели Bozena-4 или вдвое более мощной Bozena-5. Такие уже стоят на балансе украинских гуманитарных миссий разминирования ГСЧС и подразделений Сил обороны.

Поступают они и от зарубежных волонтерских движений, благотворительных организаций. Скажем, в прошлом году "пятую" модель по заказу группы Dárek pro Putina, о которой мы недавно рассказывали, словацкая компания Way Industries взяла в работу. На ее производство было сразу было внесено авансовый платеж в сумме 263 000 евро, то есть более 40% от общей стоимости машины.

Легкая машина с дистанционным управлением оснащена вращающимся цепным устройством разминирования. Она состоит из сменного рабочего блока, в котором размещено вращающееся устройство для разминирования в виде цепного цепа или румпеля.

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Оператор работает с дистанционного поясного поста управления. Самое отдаленное расстояние прохождения сигнала от пульта управления до комплекса разминирования достигает по прямой 5000 метров. Однако до такой операционной глубины управления никто из операторов не прибегает, средняя удаленность – несколько сотен метров. Это безопасно даже при разрыве боеприпасов под фронтальной навеской.

У системы паспортная взрывостойкость 9 кг тротила, что позволяет использовать ее в зонах с высоким уровнем угрозы загрязнения. Bozena 5 весом 12 340 кг оснащена двигателем Tatra T3C-928-81 с турбонаддувом (Euro III). Его номинальная мощность составляет 270 кВт (362 л.с.) при 1800 об/мин и крутящий момент 1850 Нм при 1000 об/мин.

Правда, двигатель экономичным не назвать. Его малая скорость операционного хода и высокие обороты мотовила на средних и максимальных режимах требуют 43,0 и 59,0 литров дизеля в час соответственно. В транспортном режиме перехода этот комбайн-разминировщик может развивать максимальную скорость 9 км/ч.

Фото: Way Industries

За один проход Bozena 5 чистит полосу шириной 2,65 м и может разминировать на глубине до 30 см с помощью цепа и 35 см с помощью румпеля. Цеп и румпель работают оптимально в диапазоне от 300 до 500 оборотов. Максимальная производительность для цепа и фрезы составляет соответственно 5000 и 6000 квадратных метров в час.

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При этом машина в операционном режиме способна идти по зарослям с растительностью диаметром до 35 см и высотой до 5 м. Преодолевает беспрепятственно брод глубиной до 80 см.

О сроках развертывания совместного производства инженерной техники разминирования также ничего не сказано. Вероятно, это будет решаться в рабочем порядке и, учитывая угрожающую минную ситуацию в Украине, без промедлений.