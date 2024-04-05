Полностью собранная в Украине хорватская машина разминирования Dok-Ing MV-4 успешно прошла полигонные испытания и теперь входит в процедуру сертификации.

По документации хорватской компании Dok-Ing и из ее машинокомплектов специалисты ООО "А3tech" собрали первую "четверку" серии MV. Как сообщила на своей странице в Facebook заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр, первая попытка завода освоить выпуск таких машин получилась удачной.

Хорватский разминировщик украинской сборки в одной из областей Украины показал в ходе заводских испытаний все заявленные хорватским производителем рабочие характеристики. Сопоставление ТТХ с оригинальным роботизированным комплексом Dok-Ing отличий не дало.

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Выбор на одну из двух моделей оправдан: модель MV-4 в отличие от MV-10 в два раза меньше (3,1 м против 7,28 м по длине) и где-то в четыре раза легче по массе (5025 кг против 20950 кг). Поэтому для первого раза в работу взяли машину попроще. При этом "четверка" не хуже "десятки", просто ее производительность не такая высокая, но этот роботизированный комплекс разминирования считается одним из лучших в мире.

В операционном режиме обезвреживания противопехотных и противотанковых мин машина (250 л.с., Perkins) противостоит различным взрывным устройствам, устойчивость к тротилу достигает 6,5 кг. Работает в полосе обезвреживания со скоростью 0,5 – 1,26 км/ч. Производительность разминирования в максимальном операционном режиме доведена до 2184 кв.м/час.

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Дистанционно управляемая машина может работать на расстоянии в полтора километра от оператора. Тот ведет разминировщик по запланированному маршруту по изображению с видеокамеры на мониторе. В ходе испытаний украинскую версию MV-4 тестировали на разном расстоянии и в различных операционных обстоятельствах.

Роботизированный комплекс Dok-Ing MV-4 успешно прошел по отведенному маршруту и выдержал пять подрывов. Для эксперимента взрывные устройства имели разную тротиловую мощность и глубину вкапывания.

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Теперь машина разминирования украинского производства вступает в процедуру сертификации. После ее проведения и получения соответствующих разрешительных документов начнется серийный выпуск Dok-Ing MV-4 из машинокомплектов хорватского завода и постепенной локализацией технологического процесса.

Фото/видео: Анна Гвоздяр, Игорь Федирко