Из Хорватии вернулась группа военнослужащих-саперов, которые прошли курс обучения и получили сертификаты операторов роботизированных систем разминирования MV-10.

Квалификационное обучение для воинов 194-й понтонно-мостовой бригады Государственной специальной службы транспорта проводились на базе учебного центра завода-производителя машин разминирования DOK-ING. Наши курсанты учились не только управлять этими машины, но и обслуживать их.

В программу обучения входил полный теоретический курс по строению машины разминирования, ее сервисного обслуживания и ремонта. Отдельный раздел учебного процесса отводился полевым занятиям: наши воины в реальных условиях полигона с пиротехнической имитацией минных закладок учились как управлять комплексом, так и устранять неполадки машины в полевых условиях.

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Заводские инструкторы учебного центра постоянно усложняли задачи, готовя украинских саперов к реальным условиям эксплуатации с самыми сложными операционными процессами как по управлению, так и по устранению технических неполадок, сложных ремонтов.

Нашим курсантам приходилось как обычным механикам-водителям или трактористам менять звенья гусениц, ставить новые ленивцы, искать повреждения в гидравлической системе, быстро снимать РВД с поврежденными фитинговыми соединениями и ставить новые.

Также наши воины получили знания по обслуживанию двигателя Caterpillar C-18 мощностью 766 л.с. Пришлось попутно освоить основы знаний гидравлической системы и рабочей фронтальной навески.

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Поскольку MV-10 использует два рабочих навесных инструмента фронтального типа, то по каждому из них были как теоретические, так и практические занятия. Наши воины сдали зачеты по основам эксплуатации - вращающегося цепного инструмента, что предназначен для разрушения (активации) противопехотных и противотанковых мин, а также вращающегося культиватора, который выполняет вторичную обработку, а также всегда поддерживает постоянную глубину рыхления.

Здесь стоит уточнить, что цепь и культиватор фронтальной навесной установки могут работать как одновременно, так и независимо друг от друга. Дополнительное навесное оборудование включает роликовый и лезвийный/захватывающий блок.

Мы уже писали, что DOK-ING MV-10 имеет паспортную операционную производительность до 5000 кв. м в час, но это не постоянная величина, все зависит как от плотности и типов заложенных зарядов, так и от состояния поверхности.

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Специалисты саперного подразделения понтонно-мостовой бригады приобрели ценные знания и навыки во время обучения в Хорватии, получили квалификацию с вручением соответствующих сертификатов.

Машина разминирования уже пришла в расположение части 8 февраля. Теперь подготовленные экипажи будут в посменном режиме работать на разминирование территорий, засоренной взрывоопасными предметами.

Фото/видео: Госспецтрансслужба