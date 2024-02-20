З Хорватії повернулася група військовослужбовців-саперів, які пройшли курс навчання і отримали сертифікати операторів роботизованих систем розмінування MV-10.

Кваліфікаційне навчання для воїнів 194-ї понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту проводилися на базі навчального центру заводу-виробника машин розмінування DOK-ING. Наші курсанти вчилися не тільки керувати цими машини, але й обслуговувати їх.

До програми навчання входив повний теоретичний курс з будови машини розмінування, її сервісного обслуговування та ремонту. Окремий розділ навчального процесу відводився польовим заняттям: наші воїни в реальних умовах полігону з піротехнічною імітацією мінних закладок вчилися як керувати комплексом, так і усувати неполадки машини в польових умовах.

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Заводські інструктори навчального центру постійно ускладнювали завдання, готуючи українських саперів до реальних умов експлуатації з найскладнішими операційними процесами як з управління, так і з усунення технічних неполадок, складних ремонтів.

Нашим курсантам доводилося як звичайним механікам-водіям чи трактористам міняти ланки гусениць, ставити нові лінивці, шукати пошкодження в гідравлічній системі, швидко знімати РВД з пошкодженими фітинговими з’єднаннями й ставити нові.

Також наші воїни отримали знання по обслуговуванню двигуна Caterpillar C-18 потужністю 766 к.с. Довелося попутно опанувати основи знань гідравлічної системи та робочої фронтальної навіски.

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Оскільки MV-10 використовує два робочі навісні інструменти фронтального типу, то по кожному з них були як теоретичні, так і практичні заняття. Наші воїни здали заліки з основ експлуатації-обертового ланцюгового інструменту, що призначений для руйнування (активації) протипіхотних і протитанкових мін, а також обертового культиватора, який виконує вторинну обробку, а також завжди підтримує постійну глибину розпушування.

Тут варто уточнити, що ланцюг і культиватор фронтальної навісної установки можуть працювати як одночасно, так і незалежно один від одного. Додаткове навісне обладнання включає роликовий і лезовий/захоплюючий блок.

Ми уже писали, що DOK-ING MV-10 має паспортну операційну продуктивність до 5000 кв. м на годину, але це не стала величина, все залежить як від щільності й типів закладених зарядів, так і від стану поверхні.

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Спеціалісти саперного підрозділу понтонно-мостової бригади здобули цінні знання та навички під час навчання у Хорватії, отримали кваліфікацію з врученням відповідних сертифікатів.

Машина розмінування вже прийшла у розташування частини 8 лютого. Тепер підготовленні екіпажі будуть у позмінному режимі працювати на розмінування територій, засміченій вибухонебезпечними предметами.

Фото/відео: Держспецтрансслужба