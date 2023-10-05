Оборонне відомство та ряд підприємств ВПК і приватного сектору Французької Республіки узялися до формування замовлень на постачання Україні спецтехніки та озброєнь.

З інженерного парку французької армії та заводських складів буде відвантажено вісім самохідних поромів EFA, стільки ж інженерних роботів SDZ та шість самохідних артустановок Caesar. Точний перелік постачання озвучив впливовий часопис Ouest France.

Це буде черговий майновий транш, вміст якого очільник французького оборонного відомства Себастьєн Лекорню та делегації оборонних промисловців Франції погодили з українською стороною в ході недавнього візиту до Києва.

Самохідний пором EFA

Компанія CEFA зі своїх складських запасів готує караван з восьми поромів EFA. Заявлений комплекс може використовуватися як пором для перевезення живої сили й техніки, а при потребі як понтонний міст у складі кількох таких машин.

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43-тонна 12,6-метрова машина укомплектована дизельним двигуном Baudouin з турбонаддувом, що розвиває 730 к.с. Поєднується з 6-ступіневою автоматичною коробкою передач. Установка-амфібія отримала постійний повний привід, всі чотири колеса керовані.

Машина має запас ходу по суші становить 700 км. Якщо по дорозі вона пересувається зі швидкістю 70 км/год, то по воді ходить лише 12 км/год.

За одну годину паром здатний здійснити 10-12 переходів через річку шириною 100 м і 8-10 переходів через річку шириною 200 м. Фото: CEFA

Можливе використання в поєднанні з іншими EFA як наплавний міст. Один блок має проліт 23,6 м. Чотири одиниці можна з’єднати менш ніж за 10 хвилин, щоб утворити міст довжиною 100 метрів.

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EFA управляється екіпажем з чотирьох осіб – два водії, командир та оператор. Ця бойова інженерна машина не несе озброєння. Кабіна амфібії має балістичний та РХБ захист.

Машина розмінування SDZ

SDZ цієї ж компанії CEFA має клас середньої системи розмінування Système de Déminage de Zone (система зонного розмінування). Такими установками донині комплектуються французькі інженерні батальйони.

Машина стійка до протитанкових мін. Керується дистанційно візуально або з бронетехніки чи іншої техніки, обладнаної камерами та системою GPS. Її вага з культиватором становить 12 т. Ширина смуги 2,2 м, а продуктивність не менше 2000 кв.м/год.

SDZ спеціально розроблена для механічного очищення засмічених мінами ділянок та швидкого створення безпечних смуг. Фото: CEFA

Головне полягає в тому, що після проходу цієї машини дозволено види діяльності, військові чи цивільні (дороги, сільське господарство) з гарантією безпечних умовах.

Самохідна артустановка "Цезар"

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, яка захищає від куль (калібр до 7,62 мм) та уламків снарядів (2 STANAG 4569). Також є система кондиціювання повітря.

Вона укомплектована системою "Сігма-30" для керування вогнем з автоматичним наведенням та приймачем навігаційної системи NAVSTAR. Сюди входить вбудований балістичний блок управління і радар початкової швидкості.

Тактико-технічні та інші характеристики: