Оборонное ведомство, ряд предприятий ВПК и частного сектора Французской Республики приступили к формированию заказов на поставку Украине спецтехники и вооружений.

Из инженерного парка французской армии и заводских складов будут отгружены восемь самоходных паромов EFA, столько же инженерных роботов SDZ и шесть самоходных артустановок Caesar. Точный список поставок озвучил влиятельный журнал Ouest France.

Это будет очередной имущественный транш, содержимое которого глава французского оборонного ведомства Себастьен Лекорню и делегация оборонных промышленников Франции согласовали с украинской стороной в ходе недавнего визита в Киев.

Самоходный паром EFA

Компания CEFA из своих складских запасов готовит караван из восьми паромов EFA. Заявленный комплекс может использоваться как паром для перевозки живой силы и техники, а при необходимости в качестве понтонного моста в составе нескольких таких машин.

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43-тонная 12,6-метровая машина укомплектована дизельным двигателем Baudouin с развивающим турбонаддувом 730 л.с. Сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Установка-амфибия получила постоянный привод, все четыре колеса управляемые.

Машина имеет запас хода по суше 700 км. Если по дороге она передвигается со скоростью 70 км/ч, то по воде ходит всего 12 км/ч.

За один час паром способен совершить 10-12 переходов через реку шириной 100 м и 8-10 переходов через реку шириной 200 м. Фото: CEFA

Возможно использование в сочетании с другими EFA в качестве наплавного моста. Один блок имеет пролет 23,6 м. Четыре единицы можно соединить менее чем за 10 минут и образовать мост длиной 100 метров.

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EFA управляется экипажем из четырех человек – два водителя, командир и оператор. Эта боевая инженерная машина не несет вооружения. Кабина амфибии имеет баллистическую и РХБ защиту.

Машина разминирования SDZ

SDZ этой же компании CEFA имеет класс средней системы разминирования Système de Déminage de Zone (система зонного разминирования). Такими установками по сей день комплектуются французские инженерные батальоны.

Машина устойчива к противотанковым минам. Управляется дистанционно визуально или с бронемашины, другой техники, оборудованной камерами и системой GPS. Ее вес с культиватором составляет 12 т. Ширина полосы 2,2 м, а производительность не менее 2000 кв.м/час.

SDZ специально разработан для механической очистки засоренных минами участков и быстрого создания безопасных полос. Фото: CEFA

Главное состоит в том, что после прохода этой машины разрешены все виды деятельности, военные или гражданские (дороги, сельское хозяйство) с гарантией безопасных условий.

Самоходная артустановка "Цезарь"

САУ Caesar оснащена бронированной кабиной на 5 человек, защищающей от пуль (калибр до 7,62 мм) и обломков снарядов (2 STANAG 4569). Также есть система кондиционирования воздуха.

Она укомплектована системой "Сигма-30" для управления огнем с автоматической наводкой и приемником навигационной системы NAVSTAR. Сюда входит встроенный баллистический блок управления и начальный радар скорости.

Тактико-технические и другие характеристики: