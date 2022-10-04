Это бронированные автомобили, которые должны были идти в Африку.

Выполнение контракта между производителем этих бронетранспортеров Arquus и министерством обороны Франции вскоре закончится, сообщает издание La Tribune. Потому машины передадут в Украину в ближайшее время.

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Франция заказывала эти бронетранспортеры для своих спецназовцев, которые должны были работать в Африке. Это не первый заказ "Бастионов" для Африки: в 2015 году министерство обороны США закупило 62 бронетранспортера, изготовленных американской компанией Mack Trucks. Они были переданы разным миссиям армии Соединенных Штатов, действующих в африканских странах.

Bastion – многоцелевой бронетранспортер на колесном шасси 4х4. Машина оснащена броней Stanag 459, защищающей экипаж и десант в нем от боеприпасов калибром 7,62 мм и обломков мин.

Кроме перевозки личного состава, бронетранспортер можно использовать в качестве транспортировочной техники или для медицинской эвакуации, обустройства командного пункта или мастерской.

Характеристики БТР Bastion: