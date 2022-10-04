Це броньовані автомобілі, які мали йти в Африку.

Виконання контракту між виробником цих бронетранспортерів Arquus та міністерством оборони Франції завершується, повідомляє видання La Tribune. Тому машини передадуть в Україну найближчим часом.

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Франція замовляла ці бронетранспортери для своїх спецпризначенців, які мали працювати в Африці. Це не перше замовлення “Бастіонів” для Африки: у 2015 році міністерство оборони США закупило 62 бронетранспортери, які були виготовлені американською компанією Mack Trucks. Вони були передані різним місіям армії Сполучених Штатів, які діють в африканських країнах.

Bastion – багатоцільовий бронетранспортер на колісному шасі 4х4. Машина оснащена бронею Stanag 459, яка захищає екіпаж та десант у ньому від боєприпасів калібром 7,62 мм та уламків мін.

Окрім перевезення особового складу, бронетранспортер можна використовувати як транспортувальну техніку або для медичної евакуації, облаштування командного пункту чи майстерні.

Характеристики БТР Bastion: